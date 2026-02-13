Vyhodené miliardy: Z najväčšieho zábavného areálu sveta je ruina, 23 hotelov zíva prázdnotou

Mal to byť luxusný raj plný bazénov, šmykľaviek a hotelov, namiesto toho z neho zostala mrazivá pamiatka na skrachovaný sen za neuveriteľných 14 miliárd dolárov. Prieskumníkovi Bobovi Thissenovi (40) z Holandska sa podarilo dostať na miesto, ktoré je považované za najväčší opustený krytý aquapark na svete, a jeho zábery sú skutočne dych vyrážajúce.
