Vyhodené miliardy: Z najväčšieho zábavného areálu sveta je ruina, 23 hotelov zíva prázdnotou

Ilustračný obrázok
© Zoznam/

Mal to byť luxusný raj plný bazénov, šmykľaviek a hotelov, namiesto toho z neho zostala mrazivá pamiatka na skrachovaný sen za neuveriteľných 14 miliárd dolárov. Prieskumníkovi Bobovi Thissenovi (40) z Holandska sa podarilo dostať na miesto, ktoré je považované za najväčší opustený krytý aquapark na svete, a jeho zábery sú skutočne dych vyrážajúce.

Zoznam TV

Vodič vošiel na priecestie v čase, keď už výstražné zariadenie signalizovalo príchod vlaku, nasledoval náraz
Zoznam TV
Predseda SaS Branislav Gröhling sa vyjadruje k aktuálnej situácii
Správy
Tlačová konferencia strany Hnutie SLOVENSKO na tému: „Ľudia trpia, vláda si užíva, Kamenický klame ako podomový predajca“
Správy

Domáce správy

Koniec bytových zlodejov! Polícia
Domáce
Igor Matovič
Matovič sa v pléne neospravedlnil: Rozhodnutie výboru prirovnal k procesom z 50. rokov
Domáce
Ján Hargaš.
PS navrhuje liek na drahé bývanie: Rýchlejšia výstavba, digitalizácia a koniec prázdnych investičných bytov
Domáce
Tragédia v Košiciach: Vlak v noci zrazil muža, doprava bola prerušená
Košice

Zahraničné

Troels Lund Poulsen
Dánsko posiela stíhačky F-35 do Arktídy: Misia NATO Arctic Sentry reaguje na hrozby z Ruska a Číny
Zahraničné
Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov
Zahraničné
FOTO Robert Fico
Fico na summite EÚ: Ceny elektriny treba odpojiť od plynu a zaviesť prázdniny na emisné povolenky
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ďalší škandál!
Zahraničné

Prominenti

Vica Kerekes zahrnula Studenkovú
Ódy na Studenkovú: Najprv jej chválili štíhlu postavu a potom to prišlo... TOTO jej závidí Kerekes!
Domáci prominenti
Nancy Guthrie
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová a Michal
Toto NEMALA prezradiť! Adela opísala intímne hry s Viktorom… Kubovčík sa poriadne zapotil
Domáci prominenti
James Van Der Beek
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Čakajú nás dva piatky
Dnes to začína! Piatok TRINÁSTEHO útočí a o mesiac nás čaká REPETE: Rok 2026 si pre nás pripravil poriadnu skúšku nervov!
Zaujímavosti
Vyhodené miliardy: Z najväčšieho
dromedar.sk
STRATÍ Zem na SEDEM
Zaujímavosti
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
sportky.sk

Ekonomika

Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Šport

ZOH 2026 Taliansko – Slovensko: Online prenos zo zápasu olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Na Taliansko s dvoma zmenami: Poznáme zostavu Slovenska na dnešný zápas
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Fínsko – Švédsko: Online prenos z derby zápasu olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Prostredie práce
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov

Technológie

Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Technológie
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
Správy
Neuveriteľný fotonický Isingov počítač šliape ako hodinky. Svetlo v ňom samo hľadá najlepšie riešenie
Technológie
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Gestá, ktorým rozumejú len oni: Tajné kódy kráľovskej rodiny, ktoré používajú na verejnosti
Zahraničné celebrity
Tragická nehoda pri Trebišove:
Domáce
TOTO nechcel počuť nikto!
Domáce
Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Zahraničné
Desivé následky nešťastia v
Domáce
Desivé následky nešťastia v Tornali: Dvaja muži bojujú v nemocnici o život

