Rok po rozvode šokuje fanúšikov: Tehotná s iným mužom a tieto FOTKY vyrážajú dych!

Po rozchode s manželom, s ktorým má 4-ročného syna, dlho nežialila. Známa speváčka si krátko nato našla o desať rokov mladšieho “zajačika” a už onedlho mu dokonca porodí dieťa.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tvrdý stret o pandémiu aj stíhačky! Šutaj Eštok avizuje trestanie za MOM: Truban vidí len politické divadlo
Nelichotivé štatistiky našich susedov nepotešia: Najrizikovejší na kúpu auta sú Česi či Ukrajinci! A čo Slováci?
Obrovská tragédia pri Rimavskej Sobote: Pri požiaru domu zomrela 60-ročná žena! Dom našla v plameňoch jej dcéra