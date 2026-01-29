Zverejnili rebríček najdrahších miest východnej Európy: Bratislava je druhá

Praha je najdrahším mestom východnej Európy z pohľadu celkových nákladov na život a bývanie. Na ďalších priečkach sa umiestnili Bratislava a Varšava, zatiaľ čo Budapešť sa v rebríčku nachádza výrazne nižšie. Vyplýva to z indexu databázy Numbeo, ktorý zahŕňa bežné výdavky domácností, ako aj náklady na nájomné bývanie, a poskytuje tak komplexné porovnanie finančnej náročnosti života v mestách.
