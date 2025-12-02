Známa mamina priznala náročné chvíle: Doterajšia LIEČBA jej dcérky bola neúspešná!

Floristka, influencerka a predovšetkým mama Petra Chovanec Bajaník sa opäť podelila o bolestivé, ale úprimné slová z liečby svojej statočnej dcérky Melánie. Malá bojovníčka už viac ako dva roky zápasí s nádorom v mieche a rodina pravidelne prežíva obdobia nádeje aj obrovského strachu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
December prinesie ZVRAT v počasí, rozpad polárneho víru MIEŠA karty: Európa by mala byť v strehu!
Najvyšší poplach v Japonsku: USA posilňujú leteckú základňu! Prípravy na raketový útok Číny
V parlamente to vrie: Medzi Ferenčákom a zvyškom Hlasu-SD lietajú iskry! Opozícia vytiahla údajnú dohodu so Smerom