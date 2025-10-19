Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Lieky na chudnutie: Čo je dostupné na Slovensku a ako o ne požiadať lekára

Ilustračný obrázok
Obezita patrí medzi najvážnejšie zdravotné problémy modernej doby. Na Slovensku ňou trpí viac než 20 % dospelej populácie a ďalších 35 % má nadváhu. Okrem zvýšeného rizika cukrovky, vysokého krvného tlaku a srdcovo-cievnych ochorení má obezita negatívny dopad aj na psychiku a kvalitu života.

Najviac obávané choroby a ich nenápadné príznaky: Na TOTO si dajte naozaj pozor! Prečítajte si tiež

Najviac obávané choroby a ich nenápadné príznaky: Na TOTO si dajte naozaj pozor!

Slovenská hádzanárka Barbora Lanczová po prehre s Nórskom: Sme na dobrej ceste
Tréner slovenskej ženskej hádzanárskej reprezentácie Ján Beňadik po prehre s Nórskom
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Zrazenú zver neberte do auta, hrozí pytliactvo: Polícia radí zostať na mieste
Hasiči lokalizovali požiar hospodárskej budovy: Plamene sa rozšírili aj na susedný pozemok
Nehoda luxusného auta na D1: Vodič dostal šmyk a spôsobil SPÚŠŤ! Diaľnicu museli uzatvoriť v oboch smeroch
Domáce
VIDEO VÁŽNA HROMADNÁ NEHODA 4 áut: Zasahuje aj vrtuľník, hlásia ranených. Cestu uzavreli
VIDEO VÁŽNA HROMADNÁ NEHODA 4 áut: Zasahuje aj vrtuľník, hlásia ranených. Cestu uzavreli
Bologna
Skryté klenoty Európy: Do REBRÍČKA 30 najkrajších podceňovaných miest sa dostalo aj Slovensko
Prezident SR Peter Pellegrini
Druhý útok na budovu OSN: Húsíovia zadržali zamestnancov Organizácie Spojených národov
Ilustračné foto
Osem rokov nevyšiel z bytu! Muž žil s mŕtvolou svojej matky, jej spálňu oblepil
Neuveriteľná tragédia! Pri búrke spadol na dom strom, zomrela celá rodina
Beáta Pospíšková, Isabella Rossini,
Finále súťaže Miss Českej republiky 2025: TOTO je najkrajšia Češka!
Martin Nikodým
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Lily Allen
Lily Allen sa po NEVERE manžela psychicky zrútila: Priznala SAMOVRAŽEDNÉ sklony!
Zo známej moderátorky úspešná
Zo známej moderátorky úspešná SPEVÁČKA: Vyhrala prestížnu súťaž!
Lieky na chudnutie: Čo
Lieky na chudnutie: Čo je dostupné na Slovensku a ako o ne požiadať lekára
Smrť má svoj nezameniteľný
Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe
FOTO Žena prežila strašidelnú predpoveď.
Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky
Najpestrejšie pláže sveta: Ako
Najpestrejšie pláže sveta: Ako získali svoje nevšedné farebné odtiene?
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)

Infarktová dráma v Košiciach: Premiéra Straku priniesla bravúrny obrat s Michalovcami
Infarktová dráma v Košiciach: Premiéra Straku priniesla bravúrny obrat s Michalovcami
HC Slovan Bratislava – HK Spišská Nová Ves: Online prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Spišská Nová Ves: Online prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy
DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina: Online zo šlágra o prvé miesto v Niké lige
DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina: Online zo šlágra o prvé miesto v Niké lige
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Bologna
Skryté klenoty Európy: Do REBRÍČKA 30 najkrajších podceňovaných miest sa dostalo aj Slovensko
Nehoda si vyžiadala uzatvorenie
Nehoda luxusného auta na D1: Vodič dostal šmyk a spôsobil SPÚŠŤ! Diaľnicu museli uzatvoriť v oboch smeroch
Ilustračné foto
Osem rokov nevyšiel z bytu! Muž žil s mŕtvolou svojej matky, jej spálňu oblepil
Neuveriteľná tragédia! Pri búrke
Neuveriteľná tragédia! Pri búrke spadol na dom strom, zomrela celá rodina

