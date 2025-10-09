Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu

BRATISLAVA - Zmena klímy pravdepodobne povedie k masovej migrácii jedovatých hadov do nových regiónov a krajín, ktoré na to nie sú pripravené, čo ich obyvateľov urobí zraniteľnejšími voči uštipnutiu. Napísal to denník The Guardian s odkazom na štúdiu, podľa ktorej sa najviac plazov zrejme zo susedných krajín presunie do Nepálu, Nigeru, Namíbie, Číny a Barmy.
