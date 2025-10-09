Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA - Zmena klímy pravdepodobne povedie k masovej migrácii jedovatých hadov do nových regiónov a krajín, ktoré na to nie sú pripravené, čo ich obyvateľov urobí zraniteľnejšími voči uštipnutiu. Napísal to denník The Guardian s odkazom na štúdiu, podľa ktorej sa najviac plazov zrejme zo susedných krajín presunie do Nepálu, Nigeru, Namíbie, Číny a Barmy.

Správy
Vačkovej dcéra zavítala do televíznej šou: Fakt toto vypustila z úst?
Vačkovej dcéra zavítala do televíznej šou: Fakt toto vypustila z úst?
Prominenti
Andrej Bičan pred kamerami s dcérou: Anička je celý otec!
Andrej Bičan pred kamerami s dcérou: Anička je celý otec!
Prominenti

Domáce správy

Mladý vodič letel! Prekročil
Mladý vodič letel! Prekročil maximálne povolenú rýchlosť až o 71 kilometrov, dostal veľkú pokutu
Domáce
Erik Tomáš
Deficit Sociálnej poisťovne sa na budúci rok zníži na 2,3 miliardy eur, uviedol Tomáš
Domáce
Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet
Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet nepodporí : TOTO je dôvod
Domáce
Policajná akcia Silák: Bratislavčan (42) obvinený, v dome našli veľké množstvo anabolík
Policajná akcia Silák: Bratislavčan (42) obvinený, v dome našli veľké množstvo anabolík
Bratislava

Zahraničné

Český prezident Petr Pavel
Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie Česka v EÚ a NATO, uviedol prezident Pavel
Zahraničné
Objednala zabitie psa? Česká
Objednala zabitie psa? Česká polícia odložila prípad poslankyne ANO Balaštíkovej, je premlčaný
Zahraničné
India má právoplatné miesto
India má právoplatné miesto v Bezpečnostnej rade OSN, uviedol Starmer
Zahraničné
Americké špionážne lietadlo RC-135U
Biely dom kopíruje Putinove kroky: Nad Kaliningradom sa objavilo špionážne lietadlo USA!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Mária Bartalos a spevák
Babyboom v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka a spevák sa stanú rodičmi
Domáci prominenti
Max Ehrich
Známy herec skončil ZA MREŽAMI: Nechutné obvinenia z domáceho násilia!
Zahraniční prominenti
Zuzana Kubovčíková Šebová s
Zuzana Šebová priznala zvláštnu ÚCHYLKU: Puknete od smiechu, jej manžel to doma nemá ľahké!
Domáci prominenti
Obrovská bolesť českej herečky:
Obrovská bolesť českej herečky: Tesne pred pôrodom prišla o bábätko
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Horolezec rozopol lano kvôli
Tragédia na vrchole: Horolezec rozopol lano kvôli SELFIE, padal stovky metrov! Všetci sa len bezmocne prizerali
Zaujímavosti
Jedovaté hady sú čoraz
Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu
FOTO Byt, v ktorom si
Smiešne malý byt za smiešne vysokú cenu: FOTO Večeru si uvaríte priamo z postele! Internet sa baví aj hnevá zároveň
Zaujímavosti
Raj na Zemi uprostred
Raj na Zemi uprostred Tichého oceánu: Bora Bora je snom každého dovolenkára
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Ekonomika

Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?

Šport

VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
Ostatné
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
ATP
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Parašport
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Premier League

Auto-moto

Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Technológie
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Bezpečnosť

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Stream naživo

5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Partnerské vzťahy
5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Ďalšie zo Zoznamu