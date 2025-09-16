Mesto dvoch morí: Sestri Levante je jedným z najčarovnejších miest v Taliansku

TALIANSKO - Sestri Levante je pôvabné prímorské mestečko v Ligúrii, vzdialené 40 kilometrov od Janova. Často sa nazýva aj „mesto dvoch morí“, lebo historické centrum leží na úzkom polostrove obmývanom dvoma zálivmi.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Celá Nitra je na nohách: V kraji vo veľkom útočí žltačka, alarmujúci stav bol skontrolovať sám minister!
Koniec jednej éry! Veľká automobilka hovorí o zániku naftových motorov: TOTO ich má už o pár rokov nahradiť
Útoky na Šimečkovu partnerku Soňu majú dohru: Do sporu sa zamiešal český minister: Tvrdý odkaz na Slovensko