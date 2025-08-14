Španielsko praská vo švíkoch: Vymeňte preplnené destinácie za ich rovnako dobrú náhradu

ŠPANIELSKO - Cestovný ruch v Španielsku dosahuje v posledných rokoch rekordy a s tým prichádzajú aj problémy s veľkým množstvom turistov. Preplnené pláže a ulice, rastúce ceny či dokonca protesty miestnych proti masám dovolenkárov už odradili nejedného návštevníka.
