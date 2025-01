Nedarí sa vám zaspať? Vyskúšajte TRIK od astronautov z NASA: Funguje aj pri chrípke a prechladnutí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Kvalitný spánok je základom zdravia, no pre niektorých ľudí môže byť náročné dosiahnuť potrebný odpočinok. Našťastie NASA vyvinula metódu spánku, ktorá pomáha astronautom, no môže byť užitočná aj pre bežných ľudí. Pozrite sa, ako technika „nulovej gravitácie“ môže zlepšiť váš spánok, zvlášť keď sa necítite dobre alebo trpíte bežnými príznakmi ako chrípka.

Spánok je kľúčový pre udržanie dobrého zdravia, pričom odborníci odporúčajú, aby dospelí spali sedem až deväť hodín denne. Pre ľudí, ktorí trpia nespavosťou alebo majú problémy so spánkom, to však býva často výzva. Zaujímavé je, že aj astronauti z NASA čelili problémom so spánkom a vedci vyvinuli metódu, ktorá im pomáha zaspať. Táto technika, známa ako „nulová gravitácia“, pôvodne slúžila na uľahčenie spánku astronautom, ale môže byť prospešná aj pre vás.

Tajomstvo spočíva v polohe, ktorá pomáha znižovať tlak na telo, a preto ju možno využiť pri rôznych problémoch so spánkom. "Ľahnete si na chrbát a zdvihnete hlavu a chodidlá mierne nad úroveň srdca, čím sa vaša chrbtica dostáva do neutrálnych pozícií," vysvetlili odborníci na spánok z Opera Beds pre magazín Men's Health. Tento spôsob spánku je obzvlášť užitočný pre tých, ktorí sa necítia dobre, napríklad pri nachladnutí alebo chrípke.

Ako vysvetlil doktor Tim Mercer, kvalitný spánok je nevyhnutný na zotavenie, najmä pri boji s vírusmi. "Spánok umožňuje telu sústrediť energiu na imunitné funkcie a urýchliť boj proti infekcii," povedal pre denník The Express. Dôležitým faktorom techniky „nulovej gravitácie“ je to, že mierne zdvihnutá hlava otvára dýchacie cesty, čím sa zvyšuje príjem kyslíka počas spánku. Tento spôsob tiež znižuje šance na chrápanie a podporuje lepší krvný obeh, čo môže pomôcť zmierniť opuchy.