Máte na odpočinok len 10 minút? Vyskúšajte túto vojenskú techniku! Zobudíte sa svieži a oddýchnutí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Ste úplne vyčerpaní, ale máte len 10 minút? Ukážem vám techniku na rýchle zdriemnutie, ktorú používajú elitné jednotky, vrátane Navy SEALs,“ vysvetlil lekár vo svojom videu. Bývalý člen Navy SEAL Jocko Willink, známy svojím mottom „Disciplína rovná sa sloboda,“ sa postaral o popularizáciu techniky rýchleho zdriemnutia. Willink tvrdí, že na osvieženie mu stačí len 8-minútový spánok, čo prezradil aj pre Business Insider. Lekár na TikToku vysvetlil, ako na to – ľahnite si na okraj postele alebo gauča, nohy zdvihnite tak, aby lýtka spočívali na povrchu v pravom uhle, zatvorte oči a ruky si uvoľnene prekrížte na hrudi. Táto poloha podľa neho zabezpečuje, že si telo rýchlo oddýchne a naberie nové sily.

Dr. Joe vysvetlil, prečo má táto technika zdriemnutia hneď dvojnásobný účinok. „Pobyt v tejto polohe počas 10 minút dosiahne dve veci,“ povedal. „Po prvé, zníži opuchy v nohách a obnoví prietok krvi do jadra tela. Obe tieto veci podporujú uvoľnenie a relaxáciu. Po druhé, časové obmedzenie na 10 minút zabezpečí, že sa prebudíte v ľahkej fáze spánku, čo znamená, že sa budete cítiť svieži a oddýchnutí,“ priblížil. Či už si zdriemnete na osem minút alebo dlhšie, výskumy naznačujú, že každý pridaný odpočinok prospieva zdraviu mozgu. Štúdia publikovaná minulý rok v časopise Sleep Health zistila, že krátke zdriemnutie počas dňa môže súvisieť s väčším objemom mozgu. S pribúdajúcim vekom sa mozog prirodzene zmenšuje, no u ľudí, ktorí si pravidelne zdriemnu, bol objem mozgu dostatočne veľký na to, aby kompenzoval až 6,5 roka starnutia.

Podľa Americkej asociácie pre spánok (ASA) vám môže 15- až 30-minútové zdriemnutie dodať energiu počas dňa, no nemá slúžiť ako náhrada nočného spánku. ASA odporúča dospelým, aby si zdriemli každý deň v rovnakom čase, nikdy však nie dlhšie ako 30 minút. Odborníci považujú čas medzi 13:00 a 15:00 za ideálny na krátky odpočinok. Počas týchto popoludňajších hodín telo prirodzene zažíva pokles energie, čo robí tento čas ideálnym na rýchle načerpanie síl. Zdriemnutie mimo odporúčaného časového rámca môže byť riskantné, pretože zaspávanie neskôr počas dňa môže narušiť kvalitu nočného spánku. Ak chcete svoj krátky spánok ešte viac zefektívniť, odborníci odporúčajú pred zdriemnutím vypiť šálku kávy. Kofeín sa v tele metabolizuje približne 30 minút, takže keď sa prebudíte, získate dvojnásobný efekt.