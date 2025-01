Zamilovaný pár podstúpil unikátny zákrok: Ich dotyky sú teraz doslova magnetické! Ľudia sú zhrození

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamilovaná dvojica Sadie Riendeauová a Hannah Hansmanová si nechali pod kožu implantovať magnety, ktoré sa spoja, keď sa objímajú alebo držia za ruky. Ich inovácia sa stala virálnou na sociálnych sieťach, pričom video zdieľané na TikToku dosiahlo viac než 2,4 milióna zobrazení. „Hannah bola nervózna, ale vôbec ju nebolo treba presviedčať, keď som jej vysvetlila, že ich môžeme navzájom spojiť,“ povedala Sadie, píše portál What’s The Jam. „Bola nadšená, že to so mnou urobí. Procedúra bola rýchla. Ihla vytvorila vrecko, do ktorého sa potom zasunul magnet. Neboli potrebné žiadne stehy,“ vysvetlila ďalej.

Magnety podľa jej slov nie sú bolestivé pri používaní ani na dotyk. „Úplne zabudnete, že tam sú. Teraz je to aj zábavný trik na párty,“ prezradila Sadie. Zákrok bol tiež pomerne lacný. Dvojica zaplatila za aplikáciu oboch magnetov 796 libier (948 eur). Video zdieľané na Instagrame dokumentuje, ako všetko prebiehalo. Je na ňom vidieť, ako sa nadvihne kúsok kože na jednej z rúk, potom sa použije ihla na vytvorenie spomínaného vrecka a zotrie sa malý kúsok krvi vatovým tampónom. Pár potom ukazuje, ako sa ich ruky spájajú pomocou magnetu.

Od zverejnenia na TikToku má ich príspevok viac ako 60 000 reakcií a stovky komentárov. Nie všetkých však tento nápad nadchol. Jeden z komentujúcich uviedol: „Je mi z toho na zvracanie.“ Druhý používateľ pridal: „Niečo, čo ťahá z vnútra mojej kože, to by som nikdy nezvládol.“ Iný uviedol: „Videla som kaderníkov, ktorí to majú, lebo je to skvelé na uchytenie vlasových sponiek.“ Štvrtý komentujúci navrhol ďalšie vylepšenie: „Bolo by roztomilé urobiť obom tetovanie, možno postavy, ktoré sa bozkávajú, na mieste, kde sú vaše magnety.“