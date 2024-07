Dali ste si vytetovať meno svojej polovičky? Chybu, varuje tatér Ľubo! Môžete dopadnúť ako táto žena

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako dôkaz použil video s jednou z jeho klientok. „Prosím, nedávajte si tetovať mená svojich partnerov! Táto baba prišla ku mne v kritickom stave a musel som jej dať prvú pomoc,“ zavtipkoval tatér Ľubomír Frančiak v popise videa, ktoré publikoval na Facebooku. Na záberoch vidno ženino tetovanie, ktoré pozostáva z jediného slova: Róbert.

(Zdroj: Facebook/Ľubomír Frančiak Tattoo)

Ako je zjavné z popisu videa, neznáma žena sa s mužom rozišla, no tetovanie je zostalo. Rozhodla sa preto navštíviť tetovací salón, kde umelec šikovne prekryl mužské meno ilustráciou mačky a niekoľkými abstraktnými farebnými objektmi. Ostatní používatelia sociálnej siete na sebe nenechali dlho čakať a vrhli sa do sekcie komentárov.

„Jediné meno, čo som si dala vytetovať, bolo meno syna,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Z kaluže do blata,“ napísal druhý. „Som v manželstve 10 rokov, no meno manžela by som si nedala vytetovať, ani on moje,“ pridala sa tretia. „Stačilo prepísať na Robertko,“ zavtipkovala štvrtá komentujúca. „Nebola to Carmen?“ zažartovala iná používateľka sociálnej siete, čím odkázala na manželku slávneho podnikateľa Roberta Geissa.