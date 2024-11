Ľudia sa zúfalo snažia rozlúštiť HLAVOLAM s trojmiestnym heslom: Skúste to a dokážte, že ste génius!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hádanka, ktorú publikoval jeden z používateľov sociálnej siete X, zaujala tisícky ľudí. Mnohí sa ju snažia vyriešiť, no nie všetkým sa to podarilo. A aké je zadanie? Na otvorenie zámku potrebujete tri čísla, ale aby ste zistili, ktoré to sú, musíte vyriešiť logickú hádanku. Je zložitá, ale s trochou trpezlivosti by sa vám to malo podariť. Obrázok ponúka niekoľko indícii:

6, 8, 2 – Jedno číslo je správne a je uložené na správnom mieste

– Jedno číslo je správne a je uložené na správnom mieste 6, 1, 4 – Jedno číslo je správne, ale nie je uložené na správnom mieste

– Jedno číslo je správne, ale nie je uložené na správnom mieste 2, 0, 6 – Dve čísla sú správne, ale nie sú uložené na správnych miestach

– Dve čísla sú správne, ale nie sú uložené na správnych miestach 7, 3, 8 – Nič nie je správne

– Nič nie je správne 7, 8, 0 – Jedno číslo je správne, ale nie je uložené na správnom mieste

Can you Crack this? pic.twitter.com/mqZzidMchv — Unspoken Echoes (@Unspoken_Echoes) August 13, 2024

Správna odpoveď

Začnite poslednou číslicou, čo je číslo 2. V prvej nápovede sa nachádza na správnom mieste, na konci postupnosti. Prvou číslicou je 0, ktorá sa objavuje v tretej a piatej nápovede, ale na nesprávnych pozíciách, čo znamená, že môže ísť len na prvé miesto. Najzložitejšie na rozlúštenie je stredné číslo. Na prvý pohľad by to mala byť 1 alebo 4, keďže obidve tieto číslice sa objavujú v druhej nápovede. Lenže ak je v tejto nápovede nesprávne umiestnené a hľadáme číslo, ktoré by vyplnilo strednú pozíciu odpovede, znamená to, že to musí byť 4. Riešením je teda trojčíslie 042.

Riešenie rôznych hádaniek a hlavolamov pomáha rozvíjať pamäťové a pozorovacie zručnosti vrátane sústredenia, logiky a uvažovania. „Ak si nájdeme chvíľu a potrénujeme svoj mozog pomocou hlavolamov, môže to byť vítaný duševný oddych. Okrem bezprostredného uspokojenia z vyriešenia hádanky však tieto malé hlavolamy môžu pre nás urobiť oveľa viac, ako si uvedomujeme,“ uviedla psychologička a výkonná riaditeľka spoločnosti Cadabams Hospital, Neha Cadabamová, píše denník Mirror. „Náš mozog, rovnako ako každý iný sval v našom tele, potrebuje cvičenie, aby zostal výkonný. Každodenné hlavolamy slúžia na mentálny tréning, zapájajú rôzne kognitívne procesy a dráhy, čo môže mať pozoruhodný vplyv na poznávacie funkcie, najmä s pribúdajúcim vekom,“ dodala.