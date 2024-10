Detský hlavolam dal poriadne zabrať aj dospelým: Dokážete nájsť dve rovnaké kabelky? Je to takmer nemožné

(Zdroj: Reddit/ShampooandCondition)

Mnohých rodičov zmiatla klamlivá povaha detského hlavolamu, ktorý vyzerá jednoducho, ale v skutočnosti je oveľa komplikovanejší. Úloha vyžaduje, aby ste k sebe priradili dve rovnaké kabelky. Jeden z prispievateľov na Reddite uviedol: „Strácam rozum. Môže mi niekto pomôcť?“ Hádanka pozostáva z obrázku, na ktorom sa nachádza 11 farebne a vzorovo odlišných kabeliek. Úloha je jednoduchá: „Len dve z týchto kabeliek sú rovnaké. Dokážete označiť zhodné páry?“ Po jej zverejnení netrvalo dlho a viacerí používatelia zdieľali svoje zmätočné a bezradné reakcie. „Mám pocit, že osoba, ktorá robila kresby čiar a/alebo autor hádanky pre túto knihu, nekomunikovala dobre s osobou, ktorá robila farby,“ domnieva sa jeden z nich. Druhý poznamenal: „Definujte ‚rovnaký‘.“

Tretí používateľ sa zmätene pridal: „Dokonca aj formulácia je nesprávna. Píše sa tam, že sa majú označiť zhodné páry (v množnom čísle). Myslel som si, že existuje len jeden zhodný pár?!“ Medzitým ozrejmila situáciu štvrtá osoba: „Také isté, ale iné. Myslím si, že ide výlučne o požiadavku. Kabelky sú technicky ‚rovnaké‘, ak oddelíte farbu od toho, že je rozdielna, čo niektorí dokážu urobiť. Štýl kabelky (rúčka/dizajn/tvar) je totožný, ale s rôznymi farbami. Stále je to však šialene mätúca formulácia.“ V sekcii komentárov pod článkom sa jeden z používateľov pochválil, že sa mu podarilo vyriešiť túto úlohu jednoducho.

Správna odpoveď

„Je to tá v ľavom dolnom rohu a tá pod pravým horným rohom. Majú rovnaký dizajn a výzdobu, len ten chyták spočíva v tom, že sú všetky v rôznych farbách.“ Vo filozofickej diskusii pokračovala aj ďalšia osoba: „Predpokladám, že je to navrhnuté tak, aby sa začala zaujímavá diskusia na tému ‚Čo je rovnaké? Je to rovnaký dizajn? Bráni farba tomu, aby to bolo rovnaké?‘“