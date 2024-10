Muž šokoval ľudí svojím priznaním: Jeho manželka nevie variť, nedokáže ani len... Toto nemôže myslieť vážne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Celkovo je náš vzťah skvelý, ale jedna vec, ktorá ma trápi, je, že moja žena nevie variť – vôbec,“ napísal 28-ročný muž v príspevku na Reddite. „Vždy som sa staral o jedlo, čo mi na začiatku vyhovovalo, pretože ma baví varenie,“ dodal. Teraz je mu to však na príťaž. Je nútený pripraviť si jedlo po dlhom dni v práci, zatiaľ čo jeho žena sa „povaľuje po dome“. Napriek tomu, že sa ju pokúšal naučiť variť, stále sa jej to nedarí. V komentároch priznal, že pred sobášom nevedel o nedostatku kulinárskych schopností svojej manželky. Nedokáže preto povedať, či to robí schválne alebo skutočne nevie variť.

(Zdroj: Getty Images)

„Odmieta variť a tvrdí, že nie je nič zlé na tom, že nevie variť,“ pokračoval. „Je to náš neustály problém,“ uviedol chlapík. Problém vyvrcholil, keď jeho mama prišla na večeru a ponúkla jeho manželke pomoc s prípravou jedla. Podala jej nôž na krájanie ovocia, no manželka údajne nevedela prísť na to, ako ho správne držať. „Moja mama sledovala, ako sa jej nedarí nakrájať ovocie, a potom vyhŕkla: ‚Je to úbohé, že vo svojom veku nevieš ani nakrájať kúsok ovocia,‘“ napísal muž a vysvetlil, že po tom, ako jeho mama odišla, sa naňho manželka nahnevala. Údajne kvôli tomu, že ju neobhajoval a uviedol ju do rozpakov.

„Je staršia ako ja a nevie poriadne držať nôž,“ pokračoval a uviedol, že jeho manželka si teraz myslí, že je blbec. „Povedala mi, že nie je jej chyba, že nevie variť,“ dodal. Zatiaľ čo niektorí používatelia Redditu verili, že ju mal aspoň brániť pred komentármi svojej mamy, väčšina súhlasila s tým, že manželka by mala vedieť pripraviť základné jedlá či krájať. „Každý dospelý by mal poznať základné kuchárske zručnosti, aby sa mohol nasýtiť, ako napríklad bezpečné používanie noža na krájanie ovocia,“ napísal jeden komentujúci. „Zdá sa, že je lenivá, keď sa ani nesnaží a nepýta sa, ako postupovať, ak to naozaj nevie,“ pripojila sa ďalšia osoba.