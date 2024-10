Známa značka predstavila basketbalové tenisky: Absolútne ohavné, tvrdia ľudia! Keď ich uvidíte, pochopíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Spolu s trendovým oblečením na jar/leto 2025 Balenciaga debutovala aj so svojimi prvými basketbalovými teniskami, ktoré jednoducho a výstižne nazvala „Basketball Sneaker“. Už pri prvom pohľade je zjavné, že model vybočuje zo štandardného vzhľadu basketbalových tenisiek. Demna Gvasalia, kreatívny riaditeľ Balenciaga, sa pri tvorení nových kúskov inšpiruje viacerými aspektami kultúry. Pretvára luxusné konvencie, čím jeho výtvory priťahujú veľa pozornosti.

Príkladom sú aj spomínané tenisky. Model je inšpirovaný mnohými ikonami športovej obuvi. Najviac sa podobajú modelom Nike ako „Foamposite“ alebo „Air Zoom Flight“, nazývaným aj „The Glove“ podľa prezývky legendy NBA Garyho Peytona, informuje portál Yahoo Entertainment. Je však veľmi ťažké si prestaviť, že by niekto skutočne hral basketbal v týchto teniskách, čo si všimlo aj viacero používateľov sociálnych sietí.

Príspevok so zábermi tenisiek sa objavil aj na instagramovom profile Kikokurative, kde získal veľa pozornosti. Kým niektorým sa nový model zapáčil, iní sa zhodli na tom, že by si podobné topánky nikdy neobuli. „Sú absolútne otrasné,“ napísal jeden z komentujúcich. „Prečo sú také masívne?“ reagoval ďalší. „Sú také škaredé, nikdy by som si ich neobul,“ dodal tretí používateľ Instagramu.