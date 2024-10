VIDEO, ako paralelne zaparkovať, je hitom internetu: Táto vedecká metóda zachráni vaše auto pred škrabancami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Paralelné parkovanie je postrachom mnohých vodičov. Znie to dosť komplikovane a náročne, no v skutočnosti to nie je také hrozné, ako si mnohí predstavujú. Našťastie sú v modernom svete odborníci na všetko, vrátane paralelného parkovania.

Na sociálnej sieti X sa objavilo video, v ktorej jeho autor opísal vedeckú metódu paralelného parkovania. Video je krátke a jednoduché: najprv zarovnáte svoje auto rovnobežne s autom, za ktorým chcete zaparkovať, zacúvate dozadu, kým zadné sedadlá nebudú v jednej rovine so zadnou časťou auta, potom vytočíte volant do smeru, ktorým chcete ísť.

The scientific method of parking a car. pic.twitter.com/xS7oqPAwJ1 — Learn Something (@cooltechtipz) September 30, 2024

Pomaly cúvate, kým vaše predné zrkadlo neprejde zadnou časťou auta, a potom otočíte volantom opačným smerom. A je to! Video získalo za rýchly čas množstvo reakcií. Viacero komentujúcich sa autorovi videa poďakovala za skvelý návod. „Musím to vyskúšať, ďakujem,“ napísal jeden z komentujúcich. „Užitočný tip,“ pridal sa ďalší. „Je to úžasná metóda, ako zaparkovať auto,“ dodal tretí.

Niektorých však metóda nepresvedčila. „Je to nesprávne. Na zadnom sedadle nezáleží, je to zadná náprava, ktorá funguje ako otočný bod. Nezáleží ani na zrkadlách, pretože sú na rôznych vozidlách rôzne umiestnené. Na tejto metóde nie je nič vedecké,“ napísal jeden z komentujúcich. „Používa niekto túto metódu? Skúšala som to raz, ale je ťažké držať sa imaginárnych čiar z pozície vodiča,“ pridala sa druhá. „Bude to fungovať len v prípade, že máte rovnaké auto ako to na videu,“ dodal iný.