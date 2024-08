Muž odhalil vtipný trik, ktorý zabráni vodičom parkovať príliš blízko k vášmu vozidlu: Toto je geniálne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Väčšina vodičov zažila nepríjemné situácie na parkoviskách, keď spolujazdci zaparkovali príliš blízko. Často to znamená, že nemôžete vystúpiť z auta a riskujete, že narazíte dverami do cudzieho vozidla. Jeden vodič sa však podelil o geniálny spôsob, ako zabrániť ostatným motoristom, aby zaparkovali príliš blízko. Veľa ľudí si na autá lepí nálepky, napríklad ak je v aute malé dieťa, mnohí majú nálepku „Baby On Board“. Zvyčajne ju umiestňujú na zadné okno, aby ich ľudia počas jazdy videli. Tento motorista sa však rozhodol nalepiť svoju nálepku na dvere vodiča. A namiesto detí sa na nálepke objavil dôvod, prečo by ľudia nemali parkovať príliš blízko neho: „Prosím, neparkujte príliš blízko. Som tučný.“

Parked my truck next to this car today Posted by Westen Champlin on Thursday, August 1, 2024

Fotografiu auta a jeho nálepky zdieľal na Facebooku muž, ktorý napísal: „Dnes som zaparkoval svoje auto vedľa tohto auta.“ Nálepka sa rýchlo stala virálnou. Fotografia nazbierala 36 000 pozitívnych reakcií a tisíce komentárov. Mnohí priznali, že majú rovnaký problém: „Potrebujem túto nálepku!“ Zatiaľ čo niekto dodal: „Mám rovnaký problém. Nerád by som, aby môj vrak poškodil tvoje novšie pekné vozidlo.“ Tretí sa pridal: „Budem si ich musieť vyrobiť. Stáva sa mi to tak často. Raz som musel čakať, kým jedna pani dokončí nákup, pretože zaparkovala veľmi blízko môjho auta.“

Iná komentujúca tiež uviedla, že mala rovnaký problém, keď bola tehotná: „Keď som bola v 9. mesiaci tehotenstva, niekto zaparkoval tak blízko môjho auta, že som si nemohla ani otvoriť dvere. Musela som sa tehotná preplaziť na stranu spolujazdca, aby som sa dostala z auta.“ Viacero ľudí sa však zhodlo na tom, že nálepka môže fungovať, aj keď nezodpovedá vašim telesným proporciám. Je totiž pravdepodobné, že každý motorista chce ochrániť svoje auto pred škrabancami, a tak radšej udrží patričný odstup.