Stredoškolák je presvedčený o tom, že je vlk: Prístup školy všetkých šokoval! Drsný odkaz psychológa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Do médií sa dostalo množstvo správ o ľuďoch identifikujúcich sa ako zvieratá. Príkladom je aj nemenovaný škótsky stredoškolák, ktorý sa identifikuje ako vlk a škola jeho presvedčenie akceptuje. Skupina takzvaných "furríkov" je však stále nepochopená. Podľa dostupných zdrojov ide o ľudí, ktorí obľubujú antropomorfné zvieratá natoľko, že si vytvoria vlastné alter ego v podobe chlpatého kostýmu zvieraťa. Veľa ľudí sa s ním natoľko identifikuje, že si zamieňa realitu s fikciou. Čoraz viac školákov preberá podobu líšok, drakov, vtákov, hadov, žralokov a dinosaurov.

(Zdroj: Getty Images)

„Vo vede neexistuje taký stav ako druhová dysfória. Nie je prekvapujúce, že sa s tým stretávame v dobe, keď sa mnohí ľudia chcú identifikovať ako niečo iné, než to, čo v realite sú. Rodičia by mali odmalička deti poučiť a vysvetliť im, že identifikovať sa ako zviera nie je zdravé a ani normálne,“ povedal klinický neuropsychológ Tommy MacKay, informuje denník Daily Star. Miestny orgán uviedol, že sa riadi usmerneniami škótskej vlády GIRFEC (Getting It Right for Every Child). Rámec pre blahobyt zabezpečuje, aby boli vypočuté predovšetkým hlasy detí, a pomáha im tak prekonávať nerovnosti.

Okrem iného poskytuje osobnú aj špecifickú podporu vrátane poradenstva a pomoci pri učení. „Existuje len veľmi málo špecifických usmernení týkajúcich sa druhovej dysfórie. Učitelia, ktorí sú už teraz pod značným tlakom v dôsledku škrtov, by nemali mať pocit, že musia chodiť okolo problémov v triede po špičkách. Vzhľadom na všetky ostatné výzvy, ktorým školy čelia, by ministri mali zabezpečiť, aby učitelia mali pocit istoty, že môžu v takýchto situáciách zaujať zdravý prístup,“ vysvetľuje Meghan Gallacherová, konzervatívna poslankyňa.