Hrozivý nález v žalúdku žraloka: V zvierati objavili nezvestnú potápačku

Časti tela Colleen Monfore a neoprénový oblek boli objavené v žalúdku žraloka. (Zdroj: facebook.com/Kim Sass)

Monfore skúmala more okolo ostrova Pulau Reong so šiestimi ďalšími priateľmi 26. septembra, keď došlo k tragédii. 68-ročnú ženu strhli silné prúdy - sprievodcovi potápačskej skupiny sa nepodarilo turistu vytiahnuť späť na čln, ako informoval denník The Independent. Následné pátranie po nezvestnej bolo po ôsmich dňoch odvolané.

Časti tela boli čiastočne zabalené do neoprénu

Prípad nabral smutný spád, keď rybári 6. októbra chytili chorého žraloka vo Východnom Timore – asi 120 kilometrov od miesta, kde Monfore zmizla. V žalúdku predátora boli časti tela ženy, z ktorých niektoré boli ešte v neopréne a plavkách.

Žraloka chytili potápači, pretože vyzeral byť chorý

„Žralok bol vo veľmi zlom stave. Myslel som si, že prehltol plast alebo rybársku sieť," povedal jeden z rybárov podľa New York Post. "Otvorili sme ho, aby sme zistili, čo sa deje, a našli sme v žalúdku zvieraťa aj pozostatky čierneho neoprénu - tie sa pripisujú Monfore."

Či časti tela skutočne patria Američanke, vyšetrovatelia stále preverujú. Nenachádzala sa na území Indonézie. "Teraz ďalej vyšetrujeme prípad, aby sme potvrdili, či ide o pozostatky osoby, ktorá je údajne nezvestná v Indonézii," povedal Muhammad Saleh Goro, vedúci regionálnej technickej implementačnej jednotky. „Vzhľadom na potápačský oblek, ktorý mala obeť na sebe, možno predpokladať, že išlo o potápača. Výsledky vyšetrovania budú čoskoro zverejnené, keď budú k dispozícii kompletnejšie informácie.“

Neveria na útok žraloka

Jedna z cestovných sprievodkýň Monforeovej na Facebooku objasnila, že správy o útoku žraloka sú nepravdivé – naznačujú to zhromaždené dôkazy. Telo a odtlačky prstov nezvestnej boli totiž ešte identifikovateľné, vysvetlila Kim Sass. Žraloky však majú žalúdok prispôsobený na rýchle trávenie. „Žalúdok obsahuje silné kyseliny a enzýmy, ktoré potravu rýchlo rozkladajú na menšie častice,“ vysvetlila Sass.

Rýchla identifikácia by teda nebola možná, „ak by ju žralok napadol už pred niekoľkými týždňami,“ predpokladala Sass. Považuje za pravdepodobnejšie, že jej priateľka zomrela na „zdravotný problém“. Prúd bol zvládnuteľný, najmä pre takú skúsenú potápačku, akou bola Monfore. „Nemyslím si, že to bolo prostredie, a už vôbec nie žralok, ktorý by ukončil jej život.“

Podľa tohto predpokladu zviera prehltlo 68-ročnú až potom, čo už bola mŕtva. "Colleenin manžel povedal, že by jej zlomilo srdce, keby vedela, že kvôli nej zomrel žralok a že jej smrť opäť robí žralokom zlé meno," pokračoval príspevok.