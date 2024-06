Od hravosti k orgazmu: Šokujúce množstvo ľudí vyvrcholí pri tejto bežnej praktike! Skúste to aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štvrtina opýtaných respondentov v novej štúdii uviedla, že zažila orgazmus pri šteklení. Cieľom výskumu, ktorý uskutočnili vedci z Univerzitného lekárskeho centra v Mainze v Nemecku, bolo analyzovať, ako dospelí používajú šteklenie v súvislosti so sexuálnou aktivitou. „Predchádzajúce štúdie o šteklení sa zameriavali najmä na zmyslové dôsledky a hravé aspekty šteklenia,“ uviedol vedúci vedec Shimpei Ishiyama v tlačovej správe. „V našej štúdii sme prvýkrát skúmali úlohu šteklenia v sexuálnom kontexte,“ dodal. Vedci skúmali 719 ľudí, ktorí sa priznali k šteklivému fetišu, aby zistili, či pri tomto akte pociťujú vzrušenie.

(Zdroj: Getty Images)

Výsledky ukázali, že štvrtina z nich môže dosiahnuť vyvrcholenie pri šteklení aj bez stimulácie pohlavných orgánov. Podľa Ishiyamu príslušné zážitky z detstva, ako napríklad zobrazovanie šteklenia v kreslených filmoch, zohrali rozhodujúcu úlohu v tom, že u niektorých respondentov sa neskôr vyvinul fetiš na šteklenie. Vedec a jeho tím tvrdia, že výsledky štúdie by mali zmeniť spôsob, akým chápeme ľudskú sexualitu, pretože dokazujú, že mnohí ľudia zažívajú erotické potešenie prostredníctvom úkonov, ktoré sa všeobecne považujú za nesexuálne.

„Rozsah zážitkov, ktoré vedú k sexuálnemu potešeniu, je oveľa širší, než sme doteraz predpokladali,“ vyhlásil Ishiyama. „Štipkanie je intímna činnosť, ktorá si vyžaduje určitú úroveň vzájomnej dôvery. Môže spájať jednotlivcov a slúžiť ako odtok sexuálnej energie,“ pokračoval. „Budúce štúdie by preto mali skúmať mechanizmy, ktorými šteklenie vyvoláva sexuálne potešenie. Výsledky našej štúdie by mohli pripraviť pôdu pre tento ďalší výskum ľudskej sexuality,“ dodal. Avšak vzhľadom na to, že účastníci už vyjadrili fetiš na šteklenie, známy ako knismolagnia, nie je známe, koľko ľudí v bežnej populácii môže dosiahnuť orgazmus len z tohto aktu.