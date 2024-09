Muž s najmenším penisom na svete prehovoril: Ženy sa mu smejú! Kvôli TOMUTO nemôže chodiť na verejné WC

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Tridsaťšesťročný Michael Phillips mal dlhodobo obavy z veľkosti svojho prirodzenia. Do veľkej miery mu to strpčovalo život – nemohol randiť ani mať normálny sexuálny život. Namiesto toho, aby žil v rozpakoch a trápení, sa však pokúsil o získanie titulu Guinnessovho svetového rekordu za najmenší penis na svete.

Michaelov penis meria menej ako 2,5 centimetra. Prvýkrát zažil traumu zo svojho prirodzenia na strednej škole, kedy sa prvýkrát odhalil pred dievčaťom. „Asi pred štyrmi alebo piatimi mesiacmi som išiel k lekárovi s obavami. Bolo mi oznámené, že existuje stav nazývaný mikropenis. Odporučili ma k urológovi. Hlavný dôvod, prečo som išiel k lekárovi, bol ten, že môj penis je v skutočnosti príliš malý na to, aby som vôbec mohol mať sex,“ prezradil Michael pre denník The Sun. „Mal som pár skúseností so sexom a nebol som schopný ho zasunúť. Potom som sa prestal snažiť, nechodil som ani na rande. Skrátka, stratil som akýkoľvek záujem,“ uviedol ďalej.

Hoci má Michael zo svojho prirodzenia pocit menej cennosti, stále si nie je istý, či podstúpi operáciu, aby sa jeho veľkosť zväčšila. Podľa Superdrug Online Doctor existujú dva hlavné typy operácií na zväčšenie penisu. Pri prvej z operácii chirurg prereže jeden z väzov, ktoré pripájajú penis ku bedrovej kosti. Tým sa zníži uhol penisu, ktorý sa tak predĺži, keď je ochabnutý. „Úspešná operácia zväčší dĺžku ochabnutého penisu v priemere o 0,65 až 1,8 centimetra. Dĺžka penisu sa pri úplnej erekcii nezmení,“ uviedol lekárnik.

Chirurgicky si môžete penis zväčšiť aj jeho rozšírením. Chirurg odoberie tuk z iných častí tela a transplantuje ho do penisu, aby dosiahol požadovaný výsledok. „Tento typ zákroku v priemere zväčší váš obvod o 1,5 až 3,35 centimetrov pri ochabnutom stave alebo o 1,2 až 2,75 centimetrov pri vzpriamenom stave,“ uvádza Superdrug. So zákrokom sa spájajú aj isté riziká. Štúdie naznačujú, že vaše telo môže počas prvých dvoch mesiacov po zákroku reabsorbovať až 30 percent tuku vstreknutého do penisu. U niektorých mužov môže dôjsť k zjazveniu alebo zmene tvaru penisu.

Michael aj napriek tomu, že pozná všetky možnosti, ako by sa dalo jeho problému predísť, o operácii nie je stopercentne presvedčený. Z jeho slov vyplýva, že i napriek tomu, že by išiel na zväčšenie penisu, pridalo by mu to iba centimeter, čo ho stále radí do kategórie mužov s mikropenisom. „Zápasím s tým naozaj celý život. Vždy, keď idem na záchod, nemôžem močiť v stoji, musím si sadnúť. Je to ťažké, keď ste na verejnosti,“ uviedol. Napriek svojej anomálii ale zostáva pozitívne naladený. Cestuje po celom svete a svoje návštevy zdieľa aj na sociálnych sieťach. V súčasnosti má rezervovaných šesť ciest po Karibiku a Európe a chce sa vrátiť na svoje najobľúbenejšie miesto na svete, na Bermudy.