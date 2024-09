Lekári sú v šoku: Muž pred sexom zjedol večeru, skončil s bizarnou infekciou penisu! Toto sa môže stať aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BEJRÚT – Lekári v Libanone tvrdia, že liečili tridsaťosemročného muža, ktorý dostal neobvyklú bakteriálnu infekciu v penise. Údajne predtým zjedol ryžu a mal pohlavný styk so svojou manželkou. Podľa lekárov ide o prvý takýto prípad.

Ako lekári opisujú v časopise Annals of Medicine & Surgery, niekoľko hodín po intímnom stretnutí neznámy muž utrpel silnú hnačku a zvracal. Potom asi týždeň pociťoval opuch a začervenanie penisu, kým vyhľadal lekársku pomoc. Lekári z Americkej univerzity v Bejrúte vyšetrili jeho penis a odhalili Bacillus cereus, baktériu nachádzajúcu sa v pôde, vegetácii a kontaminovaných potravinách, ako je ohrievaná ryža a zelenina.

(Zdroj: Getty Images)

Tento stav je známy ako „syndróm vyprážanej ryže“. Ak ryžu dlhšiu dobu necháte pri izbovej teplote, môže produkovať toxíny, ktoré spôsobujú hnačku a zvracanie. Opätovné zahrievanie nezničí toxíny. Symptómy sa objavia do šiestich až 15 hodín, pričom väčšina ľudí sa zotaví do jedného dňa. Tento prípad je však výnimočný. „Infekcia penisu u nášho pacienta odhaľuje prvý prípad takejto nezvyčajnej komplikácie,“ uvádza sa v kazuistike. Otec dvoch detí uviedol, že deň predtým, ako začal pociťovať symptómy, jedol so svojou rodinou ryžu. Jeho žena však žiadne príznaky nepociťovala.

„Pacient poprel, že by mal na penise akékoľvek zranenia alebo tržnú ranu alebo že by došlo k akémukoľvek uhryznutiu počas pohlavného styku,“ napísali lekári. Majú podozrenie, že si penis kontaminoval zvratkami a hnačkou po sexe s manželkou. Muž sa musel zdržať sexu a masturbácie a po umytí a jemnom osušení miesta si penis musel trikrát denne natrieť masťou s kyselinou fusidovou, antibiotikom na predpis. Zdá sa, že po mesiaci sa úplne zotavil.