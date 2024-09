Pár práve večeral, keď stenu ich domu prerazilo... Mrazivé VIDEO z bezpečnostnej kamery! Veď mohli byť mŕtvi

(Zdroj: YouTube/MailOnlineNews)

Opitý tínedžer, ktorý nezvládol riadenie Mustangu, vrazil do rodinného domu Marcusa Holmberga a Sabriny Riveraovej. Nebezpečný náraz sa našťastie vyhol tak im, ako aj ich štyrom psom. Po tom, ako auto prerazilo múr a v rýchlosti vrazilo do jedálne, utrpeli len menšie rezné rany a pomliaždeniny. K incidentu došlo minulý týždeň v piatok večer okolo 22:30. Dvojica sa rozhodla vzniesť obvinenia. Mimoriadne desivé zábery zdokumentovali, ako sa auto vrútilo do domu dvojice v čase, keď obidvaja sedeli na pohovke a v miestnosti boli s nimi aj traja z ich štyroch psov.

„Ja a moja pani máme šťastie, že sme nažive,“ uviedol Marcus pričom nešetril vulgarizmami a nadávkami na adresu nezodpovedného tínedžera, informuje denník Daily Mail. Polícia vzápätí zatkla 18-ročného mladíka pre podozrenie z jazdy pod vplyvom. „Takmer nás zabil. Nemôžeme pracovať, musíme ísť do nemocnice,“ pokračoval Marcus. Zo záberov z bezpečnostnej kamery vyplynulo, že obaja mali v tomto nešťastí aj obrovské šťastie. Opitý mladík totiž ešte pred nárazom do domu vrazil do nákladného auta zaparkovaného priamo pred domom, čo zmenilo jeho smer.

„Tesne nás minul. Keby nenarazil do môjho nákladného auta, vrazil by priamo do mojej manželky,“ povedal Marcus. „Vďaka Bohu, že som ho nechal práve tam. Len hodinu a 20 minút pred tým som musel ísť do obchodu a zaparkoval som ho,“ dodal. Bezprostredne po incidente skontroloval Sabrinu, či je v poriadku a potom začal hľadať svojich psov. Pár teraz založil výzvu na platforme GoFundMe v nádeji, že získa 30 000 dolárov (27 176 eur) na opravu svojho domu a nákladného auta.