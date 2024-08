VIDEO K tragédii chýbalo naozaj málo: Nákladné auto prerazilo múr obchodu! Reakcia pracovníkov vás zaskočí

(Zdroj: YouTube/ViralHog)

HANOI – Video z Vietnamu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, zachytáva moment, keď nákladné auto vrazilo do obchodu a prerazilo si cestu do miestnosti, kde zamestnanci odpočívali na gauči. Iba zázrakom sa nikomu nič nestalo, zo záberov však mrazí.

Predstavte si, že si vychutnávate vytúženú pauzu v práci a so svojimi kolegami relaxujete na gauči, kým sa opäť vrhnete do pracovných povinností. Zrazu však múr miestnosti prerazí nákladné auto a iba o vlások minie vás i kolegov. Znie to hrozivo, no presne to na vlastnej koži zažila trojica pracovníkov obchodu vo Vietname.

Nie je známe, kde presne vo vietnamskom meste Hanoi došlo k incidentu, no ako dokazuje video, dvaja muži sedeli na gauči a jedna žena sedela na zemi, pričom sa chrbtom opierala o gauč. Pokojný moment razom prerušilo nákladné auto, ktoré skončilo v miestnosti. Nákladné auto našťastie nikoho nezranilo. Na prekvapenie mnohých divákov zostala trojica pomerne pokojná.

Video za krátky čas získalo množstvo reakcií. „Najpokojnejšia reakcia, akú som kedy videl,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Pizza je tu,“ zavtipkoval ďalší. „Ani jeden z nich nevyzeral prekvapene,“ napísal tretí. Iní špekulovali o interiéri obchodu. „Ktorý obchod vyzerá ako obývačka?“ spýtal sa komentujúci. Niekoľko iných divákov odpovedalo, že v chudobnejších krajinách je bežné, že ľudia využívajú jednu nehnuteľnosť ako obchod, no zároveň v nej aj bývajú.