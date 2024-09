Ľudia skritizovali rodičov za bizarný spôsob odhalenia pohlavia bábätka: Veď to vyzerá ako miesto vraždy!

(Zdroj: TikTok/themajorkeyes)

Lauren a Christopher, oblečení od hlavy po päty v bielom oblečení, stáli pred úžasnými kulisami na západe Ameriky. Ich dve dcéry, desaťročná Kennedy a štvorročná McKenna, stáli medzi nimi na veľkej bielej plachte a nad hlavami držali priehľadný dáždnik. Rodičia držali v rukách vedro a stáli nad svojimi dcérami, ktoré sa pozerali dolu a pripravovali sa na to, čo príde. Potom prišlo skutočné odhalenie pohlavia – obidve deti rodičia poliali farbou. Väčšinou je zvykom, že ak sa narodí dievčatko používa sa ružová farba, a ak chlapec, tak modrá. Konečne nastal ten veľký okamih, keď Lauren a Christopher vyliali obsah vedier na svoje deti, no zistili, že farba vo vedre bola červená.

Lauren v podcaste neskôr vysvetlila, prečo sa rozhodla do odhalenia pohlavia zapojiť aj svoje deti. „Dievčatá milujú vytvárať umenie s farbami, je to ich obľúbená vec. Takže sme to chceli zahrnúť do odhalenia, aby sa cítili ako jeho súčasť, a vznikli tak super fotky,“ prezradila. Zatiaľ čo rodina bola nadšená, že čakajú ďalšie dievčatko, ostatní na internete boli z celého odhalenia pohlavia veľmi zmätení. Niektorí sa domnievali, že červená farba (ktorá bola v skutočnosti purpurovo-ružová) mala temnejší význam, než sa na prvý pohľad zdá.

„Červená farba má symbolizovať zlomené srdce otca, keďže to nie je to chlapec?“ uviedol jeden z komentujúcich. „Vyzerá to ako miesto vraždy,“ napísala druhá osoba. No našli sa aj takí, ktorí páru zablahoželali. „Myslím si, že je to milé a každý, kto si myslí, že farba je červená, si musí jednoznačne skontrolovať oči,“ znel jeden z komentárov. „Myslím, že ľudia si musia uvedomiť, že kamery zachytávajú aj rôzne tóny farieb, takže naživo to mohlo vyzerať oveľa ružovejšie,“ dodal ďalší.