OnlyFans modelka odhalila TEMNÚ stránku bizarného sexuálneho fetišu: Jedným videom zarobí vyše 600 eur!

Tvorkyňa obsahu Grace Wears Lace nie je na sociálnych sieťach žiaden nováčik, ale veľmi ju prekvapilo, keď dostala žiadosť, aby do svojich príspevkov zaradila feederizmus. Ide o sexuálny fetiš, pri ktorom sa ľuďom páči predstava, že sa kŕmia a priberajú alebo sledujú, ako iní ľudia jedia a priberajú. „Bola som z toho tak trochu zaskočená a povedala som si: 'Dobre, dozviem sa o tom niečo viac' a nakoniec som natočila svoj prvý zákazkový film, v ktorom jem špagety v tesnej blízkosti kamery,“ povedala Grace pre portál news.com.au a doplnila, že tento príspevok nemal nijaký sexuálny podtón. Odvtedy však dostáva od tohto konkrétneho klienta opakované žiadosti a pridávajú sa k nemu aj iní. Za desaťminútové video, ktoré zahŕňa všetko od nákupu potravín až po prípravu jedla, zinkasuje takmer 1000 dolárov (606 eur).

Uviedla, že vo videu nie je sexuálna zložka, ale pri jedení počuť prehnané stonanie a grganie. Niekedy sa však objavujú žiadosti, aby videá ukončila sólovým sexuálnym aktom. „Je to pre mňa veľké potešenie. Milujem jedenie, veď kto by ho nemiloval, a aj konzumáciu cestovín,“ povedala. „A milujem, keď viem, že to robím tak, že sa im video naozaj páči,“ uviedla ďalej. Grace však priznáva, že feederizmus môže mať aj temnú stránku, pretože sa spája s obezitou a neusporiadanými stravovacími návykmi a niektorí ho dokonca označujú za formu zneužívania. „Chcela by som zdôrazniť, že sa tým dá zabaviť, spríjemniť si to a urobiť z toho zážitok bez toho, aby ste museli ísť do extrému,“ vysvetlila.

Pripomenula, že je nevyhnutné byť opatrný pri akejkoľvek extrémnej úchylke a pochopiť svoje vlastné limity a stanoviť si hranice, aby ste sa tým nenechali uniesť. „Feederizmus môže byť nebezpečný, môže spôsobiť také veci, ako sú poruchy príjmu potravy, ktoré nechcem zvýrazňovať, propagovať alebo niečo podobné,“ povedala a upozornila aj na to, že pri sexe je najdôležitejšia bezpečnosť. Vzhľadom na povahu svojej práce uviedla, že vždy dbá na svoje zdravie a kondíciu. „Zakaždým svojim priaznivcom pri akejkoľvek žiadosti oznámim, že mám svoje hranice a nikdy ich neprekročím. Nikdy sa nebudem nútiť jesť, aby som sa cítila taká plná, že mi bude zle. Nikdy nebudem konzumovať určité veci, pretože som vegánka. Nebudem sedieť a jesť Big Mac, až kým nezvraciam,“ uviedla.

Povedala, že väčšina fanúšikov nemala problém s pravidlami, ktoré uviedla, ale jeden vyjadril sklamanie, že nebudem jesť mäso. „Nikto nevedel, že som 11 rokov vegánka, veľmi o tom nehovorím. Pár fanúšikov chcelo, aby som ho jedla,“ priblížila. Snažila sa nájsť strednú cestu a namiesto toho konzumuje vegánske mäso a snaží sa, aby boli všetci spokojní. Povedala, že ju baví natáčať videá, ale uviedla, že za ich tvorbou je veľa zákulisnej práce, pretože musí nakúpiť, všetko pripraviť, kým jej priaznivci uvidia 10 až 15 minútové video.