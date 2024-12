OTRASNÝ prípad! Muž (53) pod hrozbou zabitia nútil maloleté dievčatá uspokojovať mužov: Dával im za to jedlo

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Facebook/Polícia SR)

Polícia koncom augusta obvinila zo zločinu obchodovania s ľuďmi 53-ročného muža z Medzilaboriec. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru ho zadržala počas policajnej akcie s krycím názvom Slon.

"Muž podľa zistení polície v období od 19. júla do 9. augusta tohto roka na hlavnej Železničnej stanici v Humennom pod hrozbou násilia a zabitia opakovane nútil maloletú osobu k orálnemu uspokojovaniu viacerých mužov. Tieto osoby, ktoré zatiaľ neboli identifikované, mal oslovovať v miestnom pohostinstve v Humennom, kde s nimi následne odchádzal k poškodenej osobe," zneli prvotné zistenia od hovorcu Prezídia Policajného zboru Romana Hájeka s tým, že k tomu malo dochádzať prevažne v podchode pod železničnou stanicou a na ďalších miestach v blízkom okolí. Muž je od konca augusta stíhaný väzobne.

Nové odhalenia a detaily v prípade, obetí bolo viac

Na povrch však vyplávali nové detaily v prípade. Ako približuje TV Joj, išlo o 17-ročné dievča, pričom podľa svedkov mal za to inkasovať peniaze Medzilaborčan a dievčatu dával iba jedlo. "Ale my sme ju tu furt videli, on jej nedával peniaze, ale jedlo. Ona pre neho robila," opísal im miestny obyvateľ. Podľa slov príbuznej obvineného muža dievča prichádzalo do jeho bytu dobrovoľne. Tvrdí, že prišla sama a ráno utiekla.

Tým sa to však nekončí. Podľa informácií TV Joj bolo obeťami sexuálneho zneužívania ďalších päť maloletých dievčat. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj ich k tomu nútil pod hrozbami násilia a fyzických atakov. Má ísť o dievčatá z rómskej komunity. Policajný hovorca Hájek uviedol, že na základe získaných informácií bola osoba obvinená z trestného činu obchodovania s ľuďmi, ku ktorému malo dochádzať aj v meste Medzilaborce. Obvinenie tak bolo rozšírené o ďalšie skutky. Bližšie podrobnosti o prípade podľa Hájeka v súčasnosti nie je možné zverejniť z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania.