Minulý rok ich bolo 300, v roku 2024 chce Annie spať so 600 mužmi! Reakcia jej matky vás šokuje

Annie sa chce vyspať so 600 mužmi. (Zdroj: Instagram/anniekknight)

SYDNEY - Austrálska celebrita „OnlyFans“ Annie sa chce v roku 2024 vyspať so 600 ľuďmi. Našla si už cez 400 partnerov a teraz prijíma nové žiadosti.

Annie Knight, známa ako „sexuálne najaktívnejšia žena Austrálie", oznámila svoj cieľ na rok 2024: chce mať sex so 600 ľuďmi. Minulý rok mala sex s 300 ľuďmi. Momentálne má na konte už viac ako 400 partnerov, ako uvádza „New York Post". Snaží sa zoznamovať s ľuďmi prostredníctvom zoznamovacích aplikácií aj v reálnom živote. Aby dosiahla svoj cieľ, teraz prijíma prihlášky od svojich fanúšikov.

Uchádzači sa musia nechať testovať na pohlavné choroby

Podľa „New York Post“ musia uchádzači spĺňať určité kritériá, ako napríklad ochotu nechať sa filmovať a absolvovať test na pohlavné choroby.

Annie začala v roku 2020 zdieľať svoj sexuálny život na internete a odvtedy si stanovuje „ciele“. „Začala som vytvárať sexy obsah. Bolo to počas covidu, keď som na TikToku videla niekoľko dievčat hovoriť o všetkých tých peniazoch, ktoré zarobili, a pomyslela som si: ‚Sláva na OnlyFans. To znie celkom jednoducho‘,“ povedala Annie.

Ukázalo sa, že toto rozhodnutie je pre ňu veľmi lukratívne. Na začiatku zarábala s “OnlyFans” okolo 9 000 austrálskych dolárov (5 500 eur) mesačne, dnes je to 250 000 austrálskych dolárov (153 000 eur).

Matka Karyn podporuje svoju dcéru Annie: "Verím ti"

Jej mama Karyn sa o sexuálnych avantúrach Annie dozvedela až prostredníctvom článku na Facebooku, ako povedala pre Mirror. Najprv sa s tým musela vyrovnať, no za dcérou stojí.

Karyn: "Nevedela som, čo je OF (Only Fans) a chvíľu mi trvalo, kým som to prijala." Potom povedala Annie: "Dokázala si, že presne vieš, čo robíš a ja už si nerobím starosti." Je pre ňu dôležité: „Chcem, aby si sa sama rozhodla, čo v živote budeš robiť. Verím ti a čokoľvek budeš chcieť, budem tu pre teba."