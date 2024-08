Čoraz viac žien opúšťa manželov kvôli letnému romániku: Nedokážu odolať najmä mužom TEJTO národnosti!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V posledných rokoch sa zvýšil počet starších žien, ktoré opustili svoje dlhoročné manželstvá kvôli vrtochom s mladšími mužmi v zámorí. Príkladom je aj trojnásobná mamička Julia Clarková (53), ktorá sa začiatkom tohto týždňa podelila o detaily rozvodu s egyptským mužom Ahmedom (35), s ktorým sa zoznámila na dovolenke, informuje denník Daily Record. Julia z Veľkej Británie opustila svojho manžela Petra a deti v roku 2020. Rozhodla sa žiť s hotelovým pracovníkom Ahmedom. Ukázalo sa, že nie je sama – bývalá pracovníčka Tesca Joanna Girlingová (49) sa zamilovala do egyptského čašníka Hassana Kahlied, keď bola v roku 2018 na výlete so svojím manželom Johnom, píše denník Daily Mail.

Kedysi muži, dnes ženy

Podľa vzťahovej guru Elsy Gecajovej dostávajú ženy v strednom veku akýsi „budíček“, ktorý im pripomína, aby uprednostnili vlastné šťastie. Pre denník Mirror povedala: „Viac žien sa rozhoduje ukončiť dlhodobé manželstvá a hľadať mladšie polovičky v zámorí, a je to dosť veľký problém. Ukazuje to, ako ženy vnímajú osobné šťastie, nezávislosť a chuť žiť naplno.“ V minulosti to boli podľa jej slov väčšinou chlapi, ktorí mali krízy stredného veku a hľadali mladšie partnerky. Gecajová dodala, že to presahuje fyzickú príťažlivosť a ide o získanie stratenej energie.

(Zdroj: Getty Images)

„Pre mnohé ženy, ktoré boli v dlhodobých, ale možno nevzrušivých manželstvách, znamená kúzlo romantiky v inej krajine viac ako nový partner – znamená slobodu, dobrodružstvo a nový pocit zo seba samej. Mnohé z týchto žien zasvätili veľa tomu, aby sa stali matkami, manželkami a opatrovateľkami. Keď dosiahnu stredný vek, pochopia, že majú právo hľadať šťastie a vášeň podľa vlastných predstáv,“ uviedla ďalej Gecajová. Romániky s mladšími mužmi v cudzích krajinách podľa jej slov ostro kontrastujú s komfortom dlhodobých manželstiev.

„Tento trend v konečnom dôsledku ukazuje veľkú zmenu v spoločnosti – ženy vystupujú zo svojich zón pohodlia, dávajú svoje šťastie na prvé miesto a žijú život podľa vlastných predstáv. Sú úplne odkázané na to, aby sa vzdali zvyčajných vecí, aby išli za tým, čo naozaj chcú,“ uzavrela Gecajová.

(Zdroj: Getty Images)

Novoobjavená sexuálna túžba

Mnohé zo žien, ktoré opúšťajú svojich manželov kvôli mladším mužom, sú podľa forenznej psychiatričky Carole Liebermanovej poháňané sexuálnou túžbou. „Muži v zahraničí nielenže spôsobujú, že sa ženy cítia viac sexi, ale v skutočnosti chcú mať sex častejšie ako ich starší manželia,“ vysvetlila pre Mirror. Príkladom je aj britská babičku Iris Jonesová (83), ktorá sa vydala za o 46 rokov mladšieho egyptského krásavca. Spoločne ich spájala sexuálna iskra. Iris preslávila svoj divoký sexuálny život s Mohamedom Ibrahimom (37) v relácii ITV This Morning. „Nečakala som, že vo veku 83 rokov budem mať najlepší sex svojho života, ale určite sa nesťažujem. Vďaka Mohamedovi som mladá – najmä v posteli,“ povedala.

Syndróm „zelenšej trávy“

Všetko však nie je len o aktívnom sexuálnom živote. Trénerka duševného zdravia a psychoterapeutka Susie Mastersonová povedala, že by to mohlo byť tak, že ženy jednoducho veria, že inde majú k dispozícii niečo lepšie. „Zo psychologického hľadiska by syndróm ‚zelenšej trávy‘ mohol vysvetliť, prečo ženy opúšťajú desaťročia trvajúce manželstvá, aby si našli romániky v zahraničí,“ povedala pre denník. Ženy s týmto syndrómom podľa jej slov hľadajú chyby vo svojom vzťahu a snažia sa utiecť pred manželskými problémami. Keď sa to spojí s novoobjavenou pozornosťou mladšieho muža, mohlo by to viesť k rozvodu.

Mastersonová však varovala ženy, aby nespadli do pasce „bombardovania láskou“ – techniky emocionálnej manipulácie, ktorá opisuje niekoho, kto vás „zasypáva“ intenzívnou náklonnosťou. „Bombardovanie láskou je obzvlášť pôsobivé pre ľudí s úzkostlivými väzbami. V niektorých z príbehov sme počuli, akí pozorní boli mladší muži predtým, ako sa ženy rozhodli opustiť manželstvo a presťahovať sa do zahraničia,“ uviedla Mastersonová a dodala, že po príchode ženy do zahraničia pozornosť zo strany mužov opadla.