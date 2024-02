Mladík (23) sa pýši tým, že chodí s viacerými ženami naraz: Musia však dodržiavať TOTO prísne pravidlo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Anthony Alvarega nemal nikdy problém so ženami – v skutočnosti spáva s viacerými naraz. Má to však háčik, ženy musia dodržiavať prísne pravidlo.

Má štyri deti s dvoma ženami, s ktorými sa oženil a rozviedol vo veku 22 rokov. A keďže jeho druhé manželstvo sa minulý rok skončilo, 23-ročný muž z Los Angeles sa rozhodol, že monogamia nie je pre neho. Samostatný milionár, ktorý zbohatol ako obchodník, tvrdí, že miluje slobodný život. Uviedol tiež, že ženy nedokážu odolať jeho vzhľadu, postaveniu ani šarmu. A pokiaľ ide o randenie, hovorí, že ženy sa na neho vrhajú samé, informuje britský denník Daily Star.

Aj keď nemá o ponuky núdzu, povedal, že má jedno prísne pravidlo, ktoré by mali jeho "priateľky" dodržiavať. Musia sa držať ďalej od iných chlapov. Uviedol: „Momentálne mám niekoľko žien, ktoré považujem za priateľky, ale nie som verný nikomu. Pohybujem sa, kde chcem, ale vyžadujem, aby boli oni verné mne.“ Alvarega neskôr vo svojom vyjadrení pokračoval: „To je môj štandard - ak má niekoľko chlapov pomimo, tak je koniec, skončili sme. So ženou, ktorá sa rozpráva s niekým iným, by som nestrávil viac ako jednu noc alebo jeden deň. Ľudia s tým môžu mať problém, ale je to môj život a ak žena nie je v poriadku s tým, ako sa cítim, tak môže odísť. Nedrží ju tu žiadny zámok - je tu z vlastnej vôle."

Alvarega pochádza z neúplnej rodiny a pred ukončením štúdia sa rozhodol odísť zo školy, aby sa mohol venovať kariére obchodníka. Na začiatku svojej kariéry prišiel približne o 45 000 dolárov (41 800 eur), no neskôr sa jeho sen naplnil a začal zarábať milióny, čo mu umožnilo užívať si honosný život, po akom vždy túžil. Táto práca mu zarobila toľko peňazí, že si otec štyroch detí mohol kúpiť drahé autá v hodnote 3 milióny dolárov (2,78 milióna eur) a minúť viac ako 1,5 milióna dolárov (1,39 milióna eur) na šperky. Ale napriek tomu, že si užíva životný štýl, o ktorom väčšina z nás môže len snívať, nemal toľko šťastia, pokiaľ ide o usadenie sa. Jeho prvé manželstvo skončilo po dvoch týždňoch a druhý vzťah sa mu rozpadol po niekoľkých mesiacoch.

V súčasnosti chodí Alvarega von až štyrikrát týždenne a v najbližších rokoch má za cieľ vyspať sa s viac ako 1 000 ženami. „V minulosti som sa už niekoľkokrát usadil a nemám v pláne to urobiť znovu. V posledných dvoch manželstvách som si uvedomil, že to nie je to, čo chcem. Vždy to skončí rovnako, priateľky otehotnejú a ja síce svoje deti milujem, ale náš vzťah sa vždy rozpadne,“ uviedol Alvarega. Podľa jeho slov sa vytratia city, ženy sa doslova zbláznia a pre neho je to ďalšia strata času. „Radšej strávim najbližšie tri roky zarábaním peňazí a vytváraním spomienok, ako by som ich mal stratiť kvôli vzťahu, ktorý aj tak zanikne. Veľa dievčat to nezvládne, a preto môj prístup dokonale funguje," dodal.