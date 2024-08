Sex môže zabíjať: Na týchto miestach to radšej nikdy nerobte! Riskujete nepekné zranenia či bezvedomie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Používatelia sociálnych sietí zostavili zoznam najhorších sexuálnych situácií, z ktorých niektoré by mohli byť dokonca nebezpečné. Tabuizovaná téma sa dostala na svetlo sveta prostredníctvom fóra na Reddite, v ktorom sa používateľov pýtali, či existuje niečo, čo by si nechceli v sexe nikdy zopakovať.

Zatiaľ čo sprcha je vo väčšine filmov prezentovaná ako oáza rozkoše a ideálne miesto pre milovanie, v reálnom živote to tak nemusí byť. Zhodli sa na tom ľudia, ktorí sa zapojili do ankety na Reddite a odpovedali na otázku: „Je niečo v sexe, čo už NIKDY neurobíte?“ Väčšina z nich totiž označila práve sprchu za najmenej obľúbené miesto na milovanie. „Zo sexu v sprche v predklone sa mi točila hlava, akoby som mala omdlieť,“ napísala jedna respondentka. Ďalší tvrdil, že si zlomil rebrá a udrel si hlavu o keramickú poličku.

(Zdroj: Getty Images)

Zaujímavé je, že sex a horúca sprcha sú spojené s vazovagálnou synkopou, čiže poklesom krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť závrat a mdloby. Dochádza k tomu vtedy, keď nervus vagus, ktorý reguluje srdcovú frekvenciu a sťahovanie ciev, dočasne stráca normálnu reguláciu v dôsledku nadmernej stimulácie, uvádza portál Medical News Today. „V dôsledku toho sa cievy rozšíria, krvný tlak klesne a človek omdlie. Po orgazme môže pocítiť nával emócií, ktoré zvyšujú riziko nadmernej stimulácie blúdivého nervu. Ak osoba počas sexu užíva lieky, aj tie môžu zohrávať svoju úlohu,“ dodáva portál. Keď teda skombinujete sex a sprchovanie, vytvárate podmienky na odpadnutie.

Sexperti v podstate neodporúčajú, aby ste sa pod sprchou veľmi zabávali, pretože okrem mdlôb sa môžete aj pošmyknúť a spadnúť. Sprchovanie pri milovaní zároveň paradoxne vysušuje a vyplavuje prirodzený lubrikant, nechráni pred pohlavne prenosnými chorobami a dokonca môže spôsobiť zošmyknutie kondómu. A idylický nie je ani sex na pláži. „Zabudnete na piesok, ale potom si naň rýchlo spomeniete,“ uviedol jeden z respondentov a iný napísal: „Je hrubý, drsný, dráždivý a dostane sa všade.“ Navyše štúdie uvádzajú, že plážový piesok obsahuje až 100-krát viac fekálií ako morská voda. Ľudia by sa mali celkovo úplne vyhýbať milostným radovánkam v prírode a zabudnúť na rajskú záhradu plnú orgií.

(Zdroj: Profimedia)

Jedna komentujúca neodporúča intímny styk v lese kvôli uštipnutiu komármi. „Sex v lese a v tme je najhorší zážitok, aký som kedy mala,“ spomína na strašidelnú skúsenosť jedna žena. „Bola to párty v buši a my sme sa opití zatúlali do lesa, skončili sme na zemi a na druhý deň ráno som mala na kolenách a predlaktiach pľuzgiere od jedovatého dubu veľké ako vajcia. Musela som ísť do nemocnice a bolo to zlé,“ uviedla ďalšia. Medzi ďalšie uvedené desivé sexuálne zážitky patril orálny sex po tom, ako jeho poskytovateľ zjedol mätu a sex s kolegom po pracovnej dobe na šéfovom stole.