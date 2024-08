Príliš teplo na sex? Vyskúšajte týchto PÄŤ polôh, radí odborníčka! Hravo ich zvládnete aj počas horúčav

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Odborníčka na vzťahy a sex Kate Taylorová sa domnieva, že horúce počasie by nemalo ochudobniť váš sexuálny život a je to v podstate najlepší čas na spálňové aktivity. Podelila sa preto o pár tipov, ako si užiť milovanie napriek tomu, že v byte nemáte práve ideálnu teplotu.

Pri teplotách, ktoré prudko stúpajú, môže byť v bytoch a domoch bez klimatizácie trochu horúco a nepríjemne. To však neznamená, že sa musíte vzdať sexuálnych radovánok. „Keďže teplota stúpa, očakávajte, že vaše libido bude nasledovať jej príklad. Leto môže rozprúdiť aktivitu vo vašej spálni, pretože slnečné svetlo zaplavuje telo vitamínom D a zvyšuje hladinu serotonínu, ktorý zlepšuje pocity,“ uviedla odborníčka na vzťahy a sex Kate Taylorová pre denník The Sun. Zároveň prezradila, aké sexuálne polohy vás aj pri vyšších teplotách udržia v pohode a rozpália v posteli.

(Zdroj: Getty Images)

1. Pritúlenie na dlážke

Položte prestieradlo na podlahu. Teplo stúpa nahor, takže ak budete na dlážke, bude vám chladnejšie. Potom si obaja sadnite na prestieradlo tvárou k sebe a obopnite sa navzájom nohami okolo chrbta. V tejto polohe sa môžete pri pohybe bozkávať, hladiť, dotýkať a zároveň sa môžete od seba aj odtiahnuť, ak vám bude príliš horúco. Pocity sa zintenzívnia tak, že sa nakloníte dozadu a opriete sa o ruky. Jej panva sa tak nakloní a on dosiahne na rôzne miesta v jej vnútri, vrátane bodu G.

(Zdroj: Getty Images)

2. Obrátená kovbojka

Obrátená kovbojka je skvelý spôsob, ako sa vyhnúť vzájomnému kontaktu s pokožkou, preto je počas horúcich nocí ideálna. On sa posadí na stoličku alebo pohovku a ona si na neho sadne odzadu. Vzduch tak môže stále cirkulovať okolo tiel, aj pri dusnom ovzduší. V tejto polohe má hlavné slovo ona a môže si ju upraviť tak, že sa postaví na špičky alebo na rovné nohy. Navyše sa môže nakláňať dopredu alebo dozadu.

(Zdroj: Getty Images)

3. Lyžičky

Polohu, keď on leží za ňou, obľubujú mnohí najmä vtedy, ak im je zima. Existujú však spôsoby, ako si v nej udržať chlad aj počas leta. Skôr než začnete, vmasírujte si navzájom do pokožky telové mlieko alebo dokonca lubrikant. Použite to ako erotickú predohru, dotýkajte sa a dráždite každú oblasť svojich tiel. Potom, keď budete obaja úplne pokrytí telovým mliekom, postavte oproti sebe v spálni ventilátor a začnite sa v tejto polohe milovať. Krém na vašich telách sa pri pohybe odparí a vďaka ventilátoru pocítite na pokožke chlad. Krém tiež spôsobí, že pri milovaní budete klzkí, čo môže byť neuveriteľne sexy.

(Zdroj: Getty Images)

4. Okraj neba

Ak sa vám misionárska poloha zdá trochu nudná, táto poloha ju postaví na nohy. Ona leží na posteli so spustenými nohami. On stojí alebo kľačí pred ňou, chytí ju za boky a pritiahne si ju k sebe. Takto mu môže nohy obtočiť okolo krku, držať ich do strán alebo ich dať vertikálne hore. Tento spôsob je ideálny pri horúčavách, pretože takmer nedochádza k žiadnemu kontaktu s pokožkou a vzniká dostatok priestoru na cirkuláciu vzduchu a ochladzovanie.

5. Postav sa a vysloboď

Polohy v stoji môžu byť nepríjemné, pretože vaše telá sú natlačené na seba. Ale môžu byť aj veľmi rýchle, čo je v horúcom počasí užitočné. Postavte sa tvárou k sebe, pričom jej noha je ovinutá okolo jeho pása. On ju môže držať za nohu, aby ju podoprel. Pomocou rúk môžete pridať ďalšiu stimuláciu, aby ste spoločne prešli cieľovou čiarou. Bonusové body získate, ak to budete robiť pred otvorenou chladničkou alebo dverami, aby vám na pokožku vial chladný vánok.