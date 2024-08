Mamička ušla pred zlodejmi, zvonček na kamere nahral jej odkaz: Ľudí rozzúril malý detail! Keď to uvidíte...

(Zdroj: TikTok/leahamberly)

Vo videu, ktoré Wittscheová publikovala na TikToku, je počuť, ako hovorí svojmu manželovi: „Zavolaj políciu. Bola som vo vani, myslela som, že si doma. Do domu vošli dvaja chlapi, prosila som ich, aby neubližovali deťom.“ Používatelia Tiktoku si však všimli, že namiesto detí v rukách drží psa. To mnohých znepokojilo a iných dokonca rozzúrilo. Jeden komentujúci uviedol: „Bola vo vani, prosila ich, aby neublížili deťom, potom odišla bez detí, ale chytila svojho psa?“ Ďalší dodal: „Zobrala psa so sebou von z domu a nechala tam deti?" Tretí sa pridal: „Nechápem, prečo má psa a nie svoje deti.“

V ďalšom videu Wittscheová vysvetlila, ako sa to celé stalo. Myslela si, že dvaja muži, ktorí sa vlámali do domu, ju chcú zavraždiť. „Práve som uložila svoje deti do postele a bola som na poschodí domu. Išla som do kúpeľne, zamkla som dvere a išla som sa okúpať. Počula som, že hore chodí hŕba ľudí, naozaj hlasno dupali. Myslela som si, že je to môj manžel. Prišlo mi to divné,“ vysvetlila. Prostredníctvom mobilného telefónu skontrolovala manželovu polohu a zistila, že je stále v práci.

„Moc som nad tým nerozmýšľala, len som si pomyslela, že jeho telefón asi nefunguje správne,“ dodala. Wittscheová následne počula búchanie a niekto sa snažil otvoriť dvere kúpeľne. Rovnako počula krik vychádzajúci z chodby. Potom sa údajne zlomila kľučka a do kúpeľne vtrhli dvaja muži oblečení v čiernom. „Chlap, ktorý stál najbližšie ku mne, sa na mňa pozrel zhora nadol a potom sa usmial. Zostala som ako obarená, ale hneď mi prebehlo v hlave, čo je s mojimi deťmi,“ prezradila.

Ďalej tvrdila, že muž na ňu začal kričať a vyhrážal sa jej smrťou. Následne jej ukradol mobilný telefón. Po tom, ako obaja muži utiekli z kúpeľne, bežala do spální oboch svojich synov a skontrolovala ich. Tvrdí, že stihla aktivovať alarm v dome a rozbehla sa k vchodovým dverám v snahe upútať pozornosť susedov, informuje denník Daily Mail. Keď jej nikto neotvoril, použila zvonček na vchodových dverách, aby zavolala manželovi. V ďalšom videu Wittscheová dodala, že dvaja muži z domu nič nevzali. A čo sa týka jej mobilného telefónu, ten ukryli pod vankúš v obývacej časti.