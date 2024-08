VIDEO Realita obľúbenej dovolenkovej destinácie vás šokuje: Nekonečné davy turistov, miestni sa zamykajú doma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zábery zachytávajú dlhé rady ľudí vystupujúcich z trajektu, zatiaľ čo tí, ktorí čakali na nalodenie, zostali v horúčavách stáť v radoch. Miestni obyvatelia čoraz viac vyjadrujú svoje pobúrenie nad presýtenosťou malebného ostrova v Egejskom mori, pričom sa podľa člena rady Panosa Kavallarisa očakáva, že každý deň počas vrcholnej dovolenkovej sezóny príde 17 000 turistov. „Pracujem sezónne tu na Santorini,“ komentoval jeden používateľ TikToku. „Turisti nemajú žiadnu úctu k ostrovu alebo k nám,“ dodal.

Vulkanický ostrov s približne 15 500 obyvateľmi zaznamenal v minulom roku približne 3,5 milióna dovolenkárov, pričom počet v tomto roku pravdepodobne ešte viac vzrastie, informuje denník Daily Mail. Victor Karayannis, miestny turistický sprievodca na ostrove, sa podelil o zábery turistov prichádzajúcich na Santorini s popisom: „V správach som počul, že Santorini v súčasnosti nemá toľko turistov.“ Zábery sa stretli so zmiešanými reakciami. Niektorí tvrdili, že navštívili pokojné časti ostrova alebo neboli svedkami takej obrovskej návštevnosti. „Áno, prístav je vždy trochu chaotický, ale Santorini má zlú reputáciu neprávom. Je to ohromujúce miesto a existujú aj tichšie oblasti, napríklad Perissa,“ napísal komentujúci.

Pre mnohých na ostrove však hromadný príchod turistov predstavuje potenciálne existenčnú hrozbu. Santorini sa od 60. rokov 20. storočia spolieha na cestovný ruch, predtým do značnej miery záviselo od poľnohospodárstva, aby podporilo svoju ekonomiku. „Potrebujú nájsť správnu rovnováhu,“ povedal 28-ročný hotelový pracovník Onur Kilic pre portál iNews. „Mohli by obmedziť počet výletných lodí, ale vláda nerobí dosť – ak to bude pokračovať, opustím ostrov,“ dodal. Niekoľko dní predtým Kavallaris vyzval obyvateľov v dnes už zmazanom príspevku na Facebooku, aby zostali doma a vyhli sa 17 000 turistom, ktorí podľa úradov majú prísť na ostrov.

„Pre naše mesto a ostrov je pred nami ďalší ťažký deň – príde 17 000 návštevníkov z výletných lodí. Prosíme o vašu pozornosť: obmedzte svoj pohyb, ako sa len dá,“ uviedol poslanec, no príspevok rýchlo vyvolal pobúrenie miestnych obyvateľov. Jeho žiadosť ostro kritizovali, pričom jeden z nich na sociálnej sieti uviedol: „Oficiálne žiada miestnych, aby sa zamkli doma, aby sa turisti mohli voľne túlať. Úžasné.“