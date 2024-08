Na letisku prišla KRUTÁ realita! Slovákom ostali z dovolenky len oči pre plač: Neboli jediní, varuje SOI

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Na Slovensku úraduje ďalšia falošná online cestovná kancelária. Presvedčili sa o tom na vlastnej koži Slováci, ktorí sa tešili na dovolenku do Bulharska. Keď prišli na letisko, zostali im len oči pre plač. Zistili, že sa stali obeťou podvodu. Slovenská obchodná inšpekcia pred ňou varuje a radí, ako pri kúpe dovolenky nenaletieť podvodníkom.

archívne video

Niekoľkokilometrové zápchy cestou z Chorvátska (Zdroj: Tip čitateľa)

Dovolenky sú v plnom prúde a mnohí si na ňu šetria celý rok. Pokaziť ju vedia nepredvídateľné okolnosti, ale aj klamlivé informácie rezortov a následné sklamanie po príchode na vytúžené miesto oddychu. Asi najhorším prípadom, ktorý sa môže stať, že za oddychom nevycestujete vôbec, lebo sa stanete obeťou podvodu - nemáte peniaze ani dovolenku.

Takúto skúsenosť zažili cez víkend Slováci, ktorí mali letieť do Bulharska. Pre portál tvnoviny.sk sa o tom zveril nahnevaný otec. „Moja dcéra s priateľom mali odletieť na dovolenku z letiska v Poprade v nedeľu večer o 21.05 h do Burgasu v Bulharsku. Všetko mali zaplatené, zarezervované ubytovanie v hoteli. Vystáli si rad a na check-ine prišli na to, že sa stali obeťami podvodu. V systéme nevedeli nájsť ich registráciu,“ napísal im pán Maroš. Nakoniec sa tak museli z letiska vrátiť domov.

Riziková cestovná kancelária

Zájazd kupovali cez webovú stránku letnezajazdy.sk, ktorá ponúka dovolenky za veľmi výhodné ceny. Ako však informuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe, tejto cestovke už naleteli viacerí a zaradili ju tak na zoznam rizikových online cestovných kancelárií. "Spotrebiteľom neboli poskytnuté zájazdy a ani vrátené finančné prostriedky, ktoré za zájazdy zaplatili. Predaj zájazdov, ako je uvedené na internetovej stránke, ponúka spoločnosť v-tours international. Na základe vykonaných lustrácií internetovej stránky letnezajazdy.sk a taktiež internetovej stránky vtours.com/de/ueber-uns/vtoi/ vzniklo podozrenie, že by mohlo dôjsť k zneužitiu obchodného mena švajčiarskej cestovnej kancelárie, tiež údajov a informácií uvedených na stránke tejto cestovnej kancelárie," informuje SOI.

(Zdroj: letnezajazdy.sk)

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, aby si dôkladne zvážili všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa uzatvorenia zmluvných vzťahov a nepodľahli vidine lacnej dovolenky. Spotrebiteľ by si mal ešte pred uzatvorením zmluvy, pred zaplatením, preveriť predávajúceho. Oklamaným spotrebiteľom odporúča, aby podozrenie zo spáchania trestného činu oznámili orgánom činným v trestnom konaní. "Slovenská obchodná inšpekcia nedisponuje takými kontrolnými mechanizmami, aby vypátrala skutočného prevádzkovateľa podvodnej stránky a nie je oprávnená vymáhať nevrátené finančné prostriedky," konštatuje.

Na rizikovom zozname SOI sú tiež stránky oddychuj, hotelbeds, travelsk, travelgo, kamideme a dovolenka25. Všetky majú doménu .sk.

Na čo si dať pri výbere dovolenky pozor?

V prvom rade musí byť predávajúci na stránke riadne identifikovaný a na základe uvedených údajov, by si mal každý spotrebiteľ zistiť, či je predávajúci zapísaný vo verejných registroch Slovenskej republiky (obchodný register alebo živnostenský register), či má v predmete podnikania prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry. Každá cestovná kancelária je povinná, okrem iného, informovať spotrebiteľa o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. V prípade, ak ide o sprostredkovanie zájazdu, tak sprostredkujúca cestovná kancelária alebo cestovná agentúra je povinná uviesť, pre ktorú cestovnú kanceláriu zájazd sprostredkúva.

(Zdroj: Getty Images)

Súčasne spotrebiteľov SOI upozorňuje na predaj zájazdov cez sociálne siete (najmä facebook), ktoré sú zneužívané niektorými subjektmi na predaj a nielen zájazdov - nie je známa identita predávajúceho, objednávke zájazdu predchádza komunikácia cez sociálne siete alebo telefonicky, predávajúci žiada peniaze vopred bez poskytnutia predzmluvných informácií a zmluvy o zájazde. "Je samozrejmosťou, že aj etablované cestovné kancelárie prezentujú zájazdy na sociálnych sieťach, ide však o formu reklamy svojich produktov, pričom poskytujú informácie o svojich kamenných alebo internetových obchodoch, v ktorých môžu spotrebitelia uzatvoriť zmluvu," dodáva SOI.