Turistku rozčúlila návšteva reštaurácie v Splite: Okradli nás o 90 eur! Ostrý odkaz manažéra podniku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O svoj zážitok sa podelila na Reddite, informuje portál Slobodna Dalmacija. To, čo zažila v splitskej reštaurácii/bare „Roof 68“, ktorej terasa ponúka krásny výhľad na Diokleciánov palác a prístav, ju mimoriadne znepokojilo. V predvečer finále majstrovstiev Európy vo futbale sa vybrala so svojou dcérou hľadať miesto, kde by jej rodina mohla sledovať zápas Anglicka so Španielskom. „Išli sme do baru, kde nám čašníčka ukázala jeden stôl, z ktorého nebolo veľmi dobre vidieť televízne obrazovky. Potom mi ponúkla ešte jeden dobrý stôl s tým, že za miesto je potrebná záloha 30 eur na osobu,“ vysvetlila v príspevku.

Napriek tomu, že sumu považovala za šialenú, súhlasila a zálohu zaplatila. Nemala však hotovosť, a tak sumu 150 eur za päť osôb zaplatila kartou. Čašníčka ju uistila, že to, čo neminú, im napokon vrátia. Každý z nich vypil dva drinky, z ktorých len dva boli alkoholické. Žena po skončení zápasu zašla za čašníčkou. „Minuli sme 60 eur, tak som si vypýtala 90 eur späť, no boli neoblomní, povedali mi, že to tak nefunguje a že peniaze nevracajú. V skutočnosti sme boli povinní minúť 150 eur. Povedali, že môžeme zostať a minúť zvyšok sumy alebo sa vrátiť inokedy. Keďže sme bývali severne od Splitu, nemienili sme sa vrátiť,“ uviedla ďalej.

Po návrate na ubytovanie sa nevedela upokojiť. Na druhý deň ráno hovorila s účtovným oddelením reštaurácie a prostredníctvom e-mailu vysvetlila nepríjemnú situáciu. Dostala však rovnakú odpoveď: peniaze späť nedostane. Keď sa ich pokúsila kontaktovať druhýkrát, nikto z kompetentných nereagoval. Kontaktovala preto svoju banku v Anglicku, ktorá jej peniaze vrátila. Dovolenkárka bola šťastná, ale ukázalo sa, že len na chvíľu. „Banka mi potom povedala, že zoberú peniaze späť, pretože bezkontaktnú platbu nemôžu spochybniť. Som taká naštvaná, že mi môžu zobrať peniaze, ktoré som u nich neminula,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

O pravidlách podniku musela vedieť

Portál Slobodna Dalmacija oslovil manažéra reštaurácie Milana Ivankovića, ktorý uviedol, že o incidente vie. „Pani sem prišla, rezervovala si stôl na 150 eur a bola jej na to vystavená faktúra. Bolo finále Eura, hľadali stôl pred televíziou. Nakoniec nevečerali tu, ale na inom mieste a prišli si sem len vypiť a pozrieť si zápas,“ povedal pre portál. Podľa jeho slov je to rovnaká situácia, ako keď si kúpite sedem lístkov na do kina, no využijete len dva a za zvyšné si vypýtate peniaze späť.

(Zdroj: Getty Images)

„Predtým sa nám stávalo, že si ľudia urobili rezerváciu a neprišli a my sme pri stole čakali o pol hodinu dlhšie,“ priblížil a dodal, že turistka musela byť s pravidlami reštaurácie oboznámená. „Nie je možné, aby jej čašníčka povedala, že dostane svoje peniaze späť,“ vysvetlil Ivanković. Na otázku, či má stále účet, ktorý čašníčka vystavila britskej rodine, majiteľ reštaurácie odpovedal: „V ten deň sa stratilo veľa účtov, neviem ho nájsť.“