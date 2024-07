Hlúpy žart na dovolenke sa zmenil na boj o holý život: Ženu zachytila lodná vrtuľa, takmer vykrvácala!

(Zdroj: Getty Images)

ZADAR – Chorvátske média informovali o mimoriadne vážnom zranení dovolenkujúcej ženy. Pri ostrovčeku Arta Mala v Jadranskom mori v Šibenicko-kninskej župe prišla o nohu tesne nad kolenom, pretože ju zachytila lodná vrtuľa. Prípad je o to desivejší, že si z nej vystrelil jej partner a chcel partnerke ujsť.

Policajné oddelenie Šibenik-Knin dostalo hlásenie o nehode 24. júla okolo 17:00 hod. 23-ročná žena bola s vážnym zranením prevezená do nemocnice v Zadar. „Prišla do nemocnice s vážnym zranením nohy. Podstúpila operáciu, ktorá bola úspešná. Teraz je jej stav stabilizovaný,“ uviedol pre chorvátsky Dnevnik.hr Nediljko Jović, zástupca riaditeľa zadarskej nemocnice.

Podľa dostupných informácií je zázrak, že žena nehodu prežila. „Trvalo asi hodinu, kým sme sa dostali z miesta nehody do nemocnice,“ dodal zástupca riaditeľa. K incidentu malo dôjsť na večierku, ktorý sa konal na lodi. Žena skočila do mora a chcela si zaplávať, keď jej partner sa rozhodol žartovať a ujsť jej s loďou. Naštartoval motor, no lodná vrtuľa zachytila žene nohu a prerezala ju nad kolenom.

Očití svedkovia okamžite skočili do vody a zranenú ženu vytiahli z vody. Podľa neoficiálnych informácií museli 23-ročnej žene nohu amputovať. Celá udalosť je aktuálne v štádiu vyšetrovania.