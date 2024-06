Ženu pobúril bizarný príplatok v reštaurácii: Skoro tri eurá za TOTO? Veď to je choré, pozrite sami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozzúrená zákazníčka sa ohradila proti rastúcemu problému „skrytých príplatkov“ v reštauráciách po tom, čo si na účtenke všimla transakčný poplatok vo výške 4 doláre (2,49 eur). S jeho pripočítaním zaplatila za dve porcie hovädzieho mäsa s ryžou a Pepsi Max 40,97 dolárov (25,48 eur). Preto sa pýta, ako je to s elektronickým prevodom finančných prostriedkov na predajnom mieste (EFTPOS). K podobným situáciám dochádza totiž tak často, že ich používatelia Redditu nazvali „trendom skrytých príplatkov“ a mnohí sa zhodli, že ide o veľký problém. Ako vidno na účtenke, žena dokonca zaplatila aj takzvaný víkendový príplatok.

„V skutočnosti nám zamestnanci zvyčajne vyšli v ústrety, aby nás informovali, či je tam príplatok, za koľko a prečo tam je. Teraz sa zdá, že nič nie je v skutočnosti ocenené sumou, ktorú inzerujú. Predajcovia si vždy pridávajú nejaké poplatky, dokonca aj moja miestna kaviareň si k objednávke pripočíta ďalších 15 centov,“ uviedla žena vo svojom príspevku. Ďalej uvádza, že väčšina obchodníkov uvedie EFTPOS bez akéhokoľvek upozornenia. „Nemôžem si pomôcť, ale cítim sa podvedená. Takmer štyri doláre na poplatkoch a ani jeden nápis, ktorý by vás na to upozornil. Všimla som si to, keď som na telefóne videla, koľko som platila a pomyslela som si: Určite by moje jedlo stálo dokopy toľko?“ dodala.

Mnohí s týmto príspevkom súhlasili a vyzvali regulačné orgány, aby niečo podnikli a zastavili krízu skrytých nákladov, ktorou v súčasnosti prechádzajú. Jeden z nich sa rozčuľoval: „Musel som zaplatiť za zubnú prácu tisíce dolárov a poplatok za EFTPOS bol 40 dolárov (24,8 eur).“ Ďalší ho doplnil: „To isté si myslím o víkendových príplatkoch. Kde je 'príplatok za dýchanie vzduchu v reštaurácii'? Čo je to za bandu krvilačných zákerných mocipánov.“ Iný pokračoval: „Preto je toľko malých podnikov stále 'cash only'.“