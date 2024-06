Žena odhalila tajný TRIK, vďaka ktorému zarobíte viac peňazí: Pri predaji položiek sa vyhýbajte týmto číslam

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťdeväťročná Elspeth Kirkmanová premýšľala, ako zarobiť peniaze. Napokon narazila na jednoduchý trik, o ktorý sa nadšene podelila vo videu na TikToku. To, čo sa naučila, by sa malo podľa jej slov určite učiť v škole. Pri predaji alebo kúpe výrobku by ste mali vždy používať presnú hodnotu, a nie zaokrúhlené číslo. Uveďme si príklad ojazdeného bicykla, za ktorý chcete 100 libier (118,35 eur). Mali by ste ho naceniť na 97,80 libier (115,75 eur) alebo 103,45 libier (122,43 eur). „Dôvodom je to, že osoba na druhej strane rokovania sa na to pozrie a pomyslí si: Dobre, to je presné. Musí mať naozaj konkrétne informácie o tom, koľko táto vec stojí,“ priblížila. Pôsobí to dôveryhodnejšie a pri predkladaní protinávrhu sa kupujúci pravdepodobne dohodne na sume blízkej tomu, ktorú chcete.

Jeden z komentujúcich uviedol príklad, ako tento trik použil v reálnom živote. „Toto určite funguje,“ napísal. „Práve som kúpil dom za 195 025 libier (230 814,04 eur),“ dodal. Ďalší komentátor uviedol, že tento tip funguje aj pri dražbe tovaru: „Väčšina ľudí zaokrúhli svoju ponuku nahor, takže ak je vaša najvyššia ponuka 10,03 libier (11,87 eur), vaša ponuka prekoná všetky ponuky za 10 libier (11,84 eur). Tento prístup používa veľa ľudí na eBayi, aby vyhrali aukcie.“ Istý používateľ TikToku dodal, že pomocou tohto systému rýchlo predal svoj dom.

Na základe viacerých štúdií, v ktorých niektorí účastníci zaplatili pri hypotetickom vyjednávaní okrúhlu sumu a iní presnú sumu, vedci opakovane zistili, že presné prvé ponuky pôsobia ako silnejšie kotvy než okrúhle prvé ponuky a že vyjednávač dostal pri konečnom vyrovnaní vyšší protinávrh. Autori štúdie z roku 2012 napísali, že z toho vyplýva, že vyjednávači môžu získať väčšiu hodnotu v konkurenčných interakciách tým, že budú používať presné sumy vo svojich úvodných ponukách, uvádza týždenník Newsweek.