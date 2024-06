Dedko ukrýval v pivnici hotový POKLAD! Vnučky teraz bojujú s úradmi: Sen o BOHATSTVE sa im rozplýva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

JANOV – Túto taliansku rodinu postihol najprv veľký smútok. Vnučky (obe 40) prišli o svojho dedka, pričom po pohrebe ich čakalo veľké upratovanie starého rodinného domu, ktorý po sebe ich starý otec zanechal. V jedne izbe objavili hotový poklad. Do týchto dní však bojujú s úradmi a o bohatstve nemôže byť ešte ani reč.

Dve sestry (obe 40) z talianskeho Janova sa rozhodli pomôcť trúchliacej rodine, ktorá oplakáva smrť starého otca. Pri veľkom upratovaní natrafila jedna z vnučiek na truhlicu, v ktorej sa skrývalo veľké bohatstvo. Aspoň to tak vyzeralo na prvý pohľad. Telenord.it informuje, že vo vnútri sa nachádzalo 158 miliónov talianskych lír v 100-tisícových a 50-tisícových bankovkách.

Tie boli zbalené do zväzkov po 10 miliónov lír. Prekvapenie z tohto nálezu bolo o to väčšie, pretože dedko skryl tento poklad v pivnici medzi staré balíky od cestovín. Sestry si neskôr spomenuli, že im peniaze odkladal. Chcel im za ne kúpiť krásne svadobné šaty.

"Keď sestra objavila medzi starými balíkmi od cestovín kopu peňazí, začala sa triasť a koktať. Pozrela som sa na ňu a videla som len cestoviny. Hovorím jej, aby ich vyhodila, že sú už určite staré. 'Ničomu nerozumieš,' hovorí mi. 'Príď sa pozrieť,' a vtedy začala plakať," spomenula jedna zo sestier pre MSN.

Postoj banky ich šokoval

Pocit z nadobudnutého bohatstva však čoskoro vystriedalo sklamanie. Sestry sa najprv obrátili na svoju Bank of Italy v Janove. Talianske líry potrebovali samozrejme zameniť za euro. Reakcia banky ich však doslova zaskočila.

"Tieto bankovky už nemajú žiadnu hodnotu. Talianska líra prestala byť zákonným platidlom na území Talianska dňom 28. februára 2002, pričom od tohto dátumu v priebehu nasledovných 10 rokov ešte banky preberali líry a zamieňali ich za eurá. Po uplynutí termínu 28. februára 2012 už talianske líry nemajú žiadnu hodnotu," znelo stanovisko Bank of Italy v Janove.

Prerušená premlčacia doba

Napriek tejto skutočnosti ešte nemusí byť všetko stratené. Starý otec totiž zomrel v roku 2000, pričom tento údaj môže predstavovať nosný pilier v prípade súdnej žaloby. Pojednávanie sa dostalo až na ústavný súd, ktorý rozhodol, že zmena bankoviek na eurá bude umožnená len vtedy, pokiaľ sa dedičky (vnučky) preukážu, že o túto zmenu požadovali do 28. februára 2012, teda do obdobia, kedy mali ešte talianske líry reálnu hodnotu. Výmena starých bankoviek v Taliansku bola tiež umožnená od roku 2016 až po rok 2021.

Počiatočná lehota desiatich rokov začína plynúť od okamihu, keď si subjekt môže uplatniť svoje právo. Združenie na ochranu spotrebiteľov GiusItalia upozorňuje, že legitímny vlastník sumy zomrel v roku 2000, teda skôr, ako platidlo zasiahol jednotný európsky trh a smrťou nositeľa práva sa premlčacia doba prerušuje.

Vo Švajčiarsku to funguje

Pre dve sestry sú tieto ťahanice ako nočná mora. "Rozprávali sme sa o našom probléme s príbuznými vo Švajčiarsku. Tam je stále možné zameniť staré meny. Zaujímalo by ma, prečo je to v Taliansku taký problém," hovorí jedna zo sestier s tým, že táto značná suma peňazí by výrazne pomohla aj s ťažkou životnou situáciou jej sestry.

Obe vnučky tiež uvažujú, že cez právnika napíšu list priamo talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi a guvernérovi Bank of Italy Fabiovi Panettovi s prosbou, aby im bolo umožnené bankovky vymeniť za súčasné platidlo.