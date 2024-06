Kráska (32) nikdy nezabudne na katastrofálne rande: Počas sexu jej v tele uviazol... Utekala do nemocnice

(Zdroj: Instagram/littlebrunettebaddie2.0)

Tridsaťdvaročná Alicia Davisová, austrálska tvorkyňa obsahu pre dospelých, je vzhľadom na povahu svojej práce viac než zvyknutá na skúmanie svojej sexuality. Rovnako ako tisíce iných modeliek na OnlyFans, aj ona poskytuje pikantný obsah pre tých, ktorí sú ochotní zaň zaplatiť. Po nedávnom rande však zostala v poriadnom šoku. Hrôzostrašný incident opísala v sérii videí na TikToku.

Ako vysvetlila, po rande sa vrátila domov so svojím nápadníkom domov, aby sa zblížili. „Bola som na prvom rande s chlapom, začali sme mať sex a rozhodli sme sa použiť análny kolík. Zrazu som mala pocit, že zo mňa análny kolík vyšiel,“ prezradila Alicia. „Zastavili sme sa a položila som tam ruku, no zistila som, že je preč. Necítila som rozšírený spodok kolíka,“ uviedla ďalej. Spoločne s mužom sa snažili análny kolík nájsť v posteli, no nikde nebol.

Alicia preto zamierila do kúpeľne, aby bližšie preskúmala nepríjemnú situáciu. „Nechápala som, kam to zmizlo, pretože to bol rovnaký pocit, ako keď si kolík vytiahnem. Išla som do kúpeľne a čupla som si v sprche. Nedokázala som to nahmatať. Pamätám si, že som si v duchu myslela: ‚Tam to nemôže byť. Necítim to‘,“ uviedla. Jej najhoršia nočná mora sa však naplnila – ukázalo sa, že análny kolík skončil v jej tele.

Po tom, čo sa pokúsila vyriešiť problém doma, zamierila do nemocnice. „Sestričky mi povedali, že ma budú musieť kvôli operácii uspať, nech je moje telo dostatočne uvoľnené na to, aby ho mohli odstrániť,“ povedala. Dúfala, že operácia prebehne rýchlo a hladko, no kvôli množstvu pacientov musela na zákrok čakať dva dni. „Tak som čakala na nemocničnom lôžku celé dva dni so strateným análnym kolíkom v tele,“ zažartovala Alicia. Našťastie nemala nijaké bolesti a po operácii sa opäť vrátila k svojej práci.