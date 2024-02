Z VIDEA posledných slov členov kultu pred hromadnou samovraždou mrazí: Pred týmto sa údajne zachránili!

(Zdroj: YouTube/ABCNews)

Kult Nebeskej brány založili v San Diegu v Kalifornii v roku 1974 Bonnie Nettlesová a Marshall Applewhite. Členovia ich poznali ako Ti a Do. Skupina, ktorá mala na svojom vrchole stovky nasledovníkov, verila v bizarnú zmes kresťanstva a ufológie. Základnou vierou bolo, že ľudia sa môžu premeniť na nesmrteľné mimozemské bytosti a vystúpiť do neba. Applewhite povedal svojim nasledovníkom, že ide o druhý príchod Ježiša a že sa blíži koniec sveta, informuje portál History.

Je tragické, že 26. marca 1997 polícia v San Diegu objavila telá 39 aktívnych členov, vrátane Applewhita, v dome na predmestí. Zúčastnili sa masovej rituálnej samovraždy, pili barbituráty zmiešané s jablkovou omáčkou a potom sa zadusili plastovými vreckami. V tom čase mala okolo Zeme prechádzať kométa. Applewhite o hromadnej samovražde hovoril ako o jedinom spôsobe evakuácie Zeme. Povedal, že kométa bola znamením, na ktoré skupina čakala. Členovia verili, že po smrti ich UFO posunie na vyššiu úroveň existencie.

V mrazivom záverečnom videu sa objavili aj samotní členovia kultu. Najmladší, 25-ročný bývalý armádny výsadkár, povedal: „Chcem len povedať, aký som vďačný Do a Ti za to, že mi pomohli a vzali ma pod svoje krídla. Všetci moji spolužiaci boli ku mne skvelí.“ Najstaršia, 71-ročná matka troch detí, uviedla: „Moje myšlienky v týchto posledných hodinách sú radostné.“ Iní členovia povedali, že sa na samovraždu tešia a opísali to ako najšťastnejší deň v ich živote. Členovia pravdepodobne nezomreli spolu, ale rozdelili sa do troch skupín. Každá skupina vykonala hromadnú samovraždu v iný deň. Všetci mali na sebe zodpovedajúce tenisky Nike a čierne teplákové súpravy, pretože Applewhite údajne miloval túto značku.