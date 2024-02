Šialené náboženstvo inšpirované UFO: Sexuálne orgie, klonovanie ľudí a hákový kríž ako symbol mieru!

Raël (Zdroj: Profimedia)

Francúz Claude Vorilhon známy ako Raël, ktorý založil vlastné UFO náboženstvo, má desaťtisíce oddaných stúpencov po celom svete. Bol francúzsky novinár, ktorý sa venoval písaniu o automobilových pretekoch, neskôr si zmenil meno na Raël a položil základy náboženstva inšpirovaného UFO. Jeho stúpenci sa nazývajú Raëliáni. K zmene životného postoja ho vraj prinútila udalosť v roku 1973, ktorá mu podľa jeho slov, zmenila život. Vtedy údajne k nemu zostúpil z lode na oblohe mimozemšťan a povedal mu, že všetok ľudský život vytvorili mimozemšťania z vesmíru ako vedecký experiment, informuje britský denník Daily Star.

Raël tvrdí, že mimozemskí poslovia, ktorých označil za Elohim (tí, ktorí prišli z neba), ho požiadali, aby sa stal poslom a mohol ľuďom na Zemi povedať, čo sa dozvedel. Francúz preto s radosťou zanechal svoje pôvodné povolanie, stal sa známym ako mimozemský prorok a napísal knihy ako Mimozemšťania ma vzali na svoju planétu. Tvrdil aj to, že Elohimovia mu v roku 1975 umožnili prehliadku vesmírnej lode. Napriek tomu, že jeho náboženstvo vzniklo v 70. rokoch minulého storočia, naďalej má vplyv na súčasný svet. Prezidentom britského hnutia Raëliánov je Glenn Carter, ktorý v roku 2020 povedal: „Jediný rozdiel medzi nami a všetkými ostatnými je, že veríme, že všetok život stvorili Elohimovia navštevujúci Zem z inej planéty. Zvyšok nášho správania je rovnaký ako u všetkých ostatných ľudí alebo skupín.“ Doplnil aj to, že Elohim je spoločnosť, ktorá prišla na Zem pred 25 000 rokmi s úmyslom vytvoriť život.

Ženy ako sexuálne otrokyne

Raëliáni sú niekedy prirovnávaní k sexuálnej sekte, čo ale dôrazne popierajú. Priznávajú, že sloboda sexu je jedným z ich základných presvedčení, ale videá z podujatí Happiness Academy ukazujú plnú nahotu. V upútavke na Netflixe jedna z kritičiek povedala: „Videla som, ako je závislý na podriadení sa žien, ktoré boli nakoniec sexuálnymi otrokyňami.“ Glenn Carter toto obvinenie poprel a uviedol: „Otroctvo akéhokoľvek druhu, či už ide o sexuálne alebo akúkoľvek jeho formu, je pre Raëliánske hnutie odporné, ako aj každému jednotlivému Raëliánovi, nech je kdekoľvek, pretože je úplne proti našej filozofii.“ Vyzval ženu, ktorá tieto slová vyslovila, aby sa obrátila na políciu.

Quick reminder that this Sunday will be Go Topless Day in the US - been taking place since since 2007 when it was set up in Nevada by Rael, the leader of the Raelian UFO religion because… well perhaps because female aliens go around topless? 👽 pic.twitter.com/nZcOR0znGT — 🎃 Charles Christian (@urbanfantasist) August 27, 2021

Na jednom zábere z traileru sa tiež pred sediacim Raëlom objavili tri ženy. On sám bol trikrát ženatý. Príbehy o promiskuite sprevádzali „UFO náboženstvo“ dlhé roky a v roku 2007 založilo toto hnutie Go Topless. Jeden z ich mnohých protestov sa konal v Toronte o päť rokov neskôr, keď vyšli do ulíc polonahí ľudia, aby podporili ženy bez podprsenky. Jedna z britských mamičiek, ktorá pracuje pre Metropolitnú políciu, prezradila, ako sa zdôverila synovi, že sa pridala k hnutiu. „Má 30 rokov a považuje to za zábavné. On sám v nič neverí. Keď som mu povedala o raeliánskom hnutí, išiel na internet a videl všetky tie sexuálne orgie. To, že sa jeho mama zapojila do takejto organizácie, mu prišlo naozaj smiešne. Berie to s rezervou,“ hovorí s úsmevom.

Prvá spoločnosť na klonovanie ľudí

Keď sa o Raëlianoch nepíše v správach kvôli tomu, že ich prorok chodí na výlety do vesmíru so svojimi mimozemskými kamarátmi, tak priťahujú titulky novín v súvislosti s klonovaním. Raël založil v roku 1997 spoločnosť Clonaid a na svojej webovej stránke ju označuje za prvú spoločnosť na klonovanie ľudí na svete. Tri roky po jej založení ju odovzdal doktorke Brigitte Boisselierovej. Ambíciou bolo dosiahnuť nesmrteľnosť prostredníctvom vedy, pretože jeho stúpenci veria, že Elohimovia majú schopnosť vzkriesiť mŕtvych pomocou klonovania. V decembri 2002 menovaná doktorka tvrdila, že vytvorila prvý ľudský klon na svete. Dokonca zorganizovala aj tlačovú konferenciu, kde privítala do tohto sveta dievčatko „Evu“.

Prítomným oznámila, že DNA jej darovala istá Američanka, ktorá neskôr porodila jej presný genetický duplikát a doplnila: „Je veľmi dôležité uvedomiť si, že hovoríme o dieťati. Je veľmi zdravé, v poriadku a darí sa mu. Rodičia sú šťastní. Dúfam, že si na nich spomeniete, keď budete hovoriť o tomto dieťati, nie ako o príšere alebo ako o výsledkoch niečoho, čo je nechutné.“ Skutočné dôkazy o existencii Evy však neboli predložené, čo viedlo k spochybneniu vyhlásenia spoločnosti Clonaid. Raëliáni majú zároveň naďalej v úmysle jedného dňa privítať späť na Zemi mimozemšťanov a chcú vybudovať veľvyslanectvo ET, kde by sa Elohimovia mohli usadiť. Ako svoj symbol mieru však často používali hákový kríž, ktorý umiestnili do Dávidovej hviezdy. To je dôvod, prečo nemôžu takúto ambasádu otvoriť v Izraeli.