Tínedžer (19) si v lietadle pustil film nevhodný pre deti: Nečakaná dohra!

Devätnásťročný mladík, ktorý nezverejnil svoju identitu, sa podelil o nepríjemný incident v lietadle na Reddite. "Mal som do telefónu stiahnutých niekoľko filmov, vrátane Deadpool 2," napísal s odkazom na akčný film Ryana Reynoldsa z roku 2018. "Pozeral som to na mobile so slúchadlami na ušiach, keď prišla časť, kde sa Deadpool roztrhol na polovicu a za sebou som počul tlmený výkrik."

Keď si zložil slúchadlá, všimol si, že za ním stojí malý chlapec a plače. "Postavil sa tak, že mohol sledovať moju obrazovku a pozeral sa na to, ako sa postava Deadpoola trhá," pokračuje cestujúci. Chlapcova mama na neho vraj začala kričala a povedala mu, že by takéto veci nemal sledovať, najmä pred deťmi. No on netušil, že ho niekto sleduje. Chlapec mohol mať odhadom asi šesť rokov.

Tínedžer sa ostatných užívateľov spýtal, či naozaj urobil niečo zlé. Mnohí sa postavili na jeho stranu a myslia si, že je zodpovednosťou matky, aby dávala pozor na svoje dieťa. "Kde bola mama, keď sa jej dieťa pozeralo? Prečo neodvrátila jeho pozornosť a lepšie ho nesledovala?" spýtala sa jedna osoba.

Podľa iných je čudné, že letecké spoločnosti často premietajú na obrazovkách graficky explicitné filmy. "Raz som začala pozerať Red Sparrow v lietadle a bolo to také explicitné (sexuálne), že som to radšej vypla. Sedela som na sedadle v uličke a cítila som sa, akoby polovica lietadla videla obrazovku," spomína si jedna komentujúca.