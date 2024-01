Záhadný objav na pobreží: Sú tieto sedadlá z lietadla, ktoré havarovalo v roku 1996?

Patria tieto sedadlá havarovanému lietadlu? (Zdroj: matthewjperry/Instagram)

Jacob vytiahol telefón, nakrútil, čo videl, a svoj nález zverejnil na Instagrame a TikToku, kde napísal: „Myslím, že som práve našiel vyplavené sedadlá z lietadla na pobreží Jersey.“

archívne video

Jacob pre magazín People povedal: „Spočiatku som si nebol istý, čo to je. Myslel som na konár alebo čo. Keď som prišiel bližšie, uvedomil som si, že sú to sedadlá. Vyzerali ako sedadlá z lietadla."

Na záberoch je vidieť kovovú konštrukciu, ktorej chýbajú látkové poťahy. Jasne vidíte pružiny a lakťové opierky, aké sú bežné v lietadlách. Video z objavu sa rýchlo stalo virálnym a vyvolalo intenzívne špekulácie o pôvode údajného radu sedadiel.

Zatiaľ čo Jacob okamžite myslel na let MH370 (Malaysia Airlines), ktorý zmizol v roku 2014, mnohí jeho nasledovníci mali možno oveľa prijateľnejšiu myšlienku: Do hry vniesli let TWA 800. 17. júla 1996 sa Boeing 747-100 po štarte z newyorského letiska JFK v dôsledku výbuchu paliva rozpadol a spadol do Atlantiku pri Long Islande. Všetkých 230 cestujúcich sa zabilo.

Na podporu teórie, že rad sedadiel môže skutočne pochádzať z Boeingu TWA, jeden z užívateľov internetu poznamenal: „Rad štyroch sedadiel naznačuje široké lietadlo. Na lete TWA 800 bolo ekonomické usporiadanie 3-4-3.“ Takže stredné rady sedadiel v nešťastnom lietadle mali v skutočnosti štyri sedadlá vedľa seba.

Existujú však aj dobré argumenty proti teórii o lietadle. Odborníčka na letectvo Christine Negroni pre People povedala: „Mám problém priradiť sedadlá k TWA 800. Takže tento rad sedadiel nemá lakťové opierky medzi všetkými sedadlami, ale iba každé dve sedadlá.“

Negroni tiež uznáva, že na havarovanom boeingu boli nainštalované rady štyroch sedadiel – jeden detail však podľa nej hovorí proti Jacobovej teórii: po konzultácii s inými odborníkmi na lietanie je možné takmer vylúčiť, že takéto pružiny sú nainštalované v sedadlách osobných lietadiel, vysvetlila.

Polícia v New Jersey sa teraz snaží zistiť skutočný pôvod sedadiel. Matthew Jacob bude dovtedy stáť pred kamerou: Herec je súčasťou obsadenia filmu „Killing Castro“ a hrá po boku filmovej legendy Al Pacina (83). Natáčanie sa už začalo v New Jersey.

