Cestujúci Ryanairu žiada vrátenie peňazí: Let mu pokazil pasažier! Pozrite, čo vyviedol na palube

Hoci sú Lurdy pokojným miesto, let z Dublinu do tejto vyhľadávanej pútnickej destinácie veľmi pokojný nebol. V jednom z podgurážených pasažierov sa totiž prebudili spevácke schopnosti a chcel sa o ne podeliť aj s ostatnými cestujúcimi. A tak začal cez interkom do celého lietadla šíriť svoju verziu piesne Hold Me Now od Johnnyho Logana. Zdalo sa, že niektorí to považovali za zábavné a podaktorí sa dokonca k spevu pridali, ale na iných spevácky výkon pasažiera až taký veľký dojem neurobil.

Hello @Ryanair



I know you are not famous for your in flight entertainment but this is taking the piss



Me and the kids would like our money back please pic.twitter.com/fECfs8MZ8v — Pete Farrell 🇧🇹 (@PeteFarrell14) July 24, 2023

Jeden z cestujúcich, Pete Farrell, si karaoke vôbec neužil a napísal na Twitter: "Viem, že nie ste známi svojou zábavou počas letu, ale toto je na... Ja a deti by sme chceli späť naše peniaze, prosím." Po tomto incidente podľa New York Post povedal: "Vediem malú cirkevnú skupinu a viem, že to nie je cool. Vzal som niekoľko detí, aby si pozreli svätyňu v Lurdoch. K bráne prišla skupina mužov, na začiatku boli slušní, ale potom pokračovali v pití. Nie je to najhoršia vec na svete, ale určite skúšali našu trpezlivosť. Určite sa nechystali na púť!"

Odkedy sa video objavilo na sociálnych sieťach, hromadia sa pod ním rôzne komentáre. "Bol to únos. Pokiaľ to nie je skutočný Johnny Logan, žiadal by som svoje peniaze späť," vyjadril sa jeden z nich. Iní sa však domnievajú, že ľudia sa mali viac uvoľniť. Spoločnosť Ryanair zatiaľ k situácii nezaujala stanovisko.