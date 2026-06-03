Napätie v Perzskom zálive: USA zničili ďalší ropný tanker smerujúci do Iránu

WASHINGTON - Americké sily v utorok vypálili raketu na loď, ktorá sa plavila smerom k iránskemu prístavu v rozpore s americkou blokádou, pričom plavidlo vyradili z prevádzky, uviedlo centrálne velenie USA (CENTCOM). Armáda Spojených štátov takto vyradila už šesť lodí, ktoré sa podľa nej pokúšali porušiť blokádu platnú od 13. apríla, informuje agentúra AFP.
Prázdny ropný tanker M/T Lexie plaviaci sa pod vlajkou Botswany „ignoroval opakované varovania“ počas 24 hodín a americké vojenské lietadlo ho „napokon vyradilo z prevádzky zásahom rakety Hellfire do strojovne“, uviedlo CENTCOM. Smeroval k ostrovu Chárk. Vo vyhlásení nie je uvedené, či pri útoku prišli o život ľudia.
V piatok americká armáda podobne vyradila z prevádzky nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Gambie, ktorá tiež nesplnila príkazy, uviedol CENTCOM. Velenie dodalo, že okrem celkovo šiestich vyradených obchodných plavidiel, ďalších 122 presmerovali.