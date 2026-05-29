Identita útočníka na stanici vo Švajčiarsku je známa! Šokujúce odhalenia: Pred útokom bol na polícii aj psychiatrii

WINTERTHUR - Vo štvrtok (28. 5.) ráno zažila švajčiarska stanica Winterthur šokujúci útok. O 8.28 h tam 31‑ročný švajčiarsko‑turecký občan náhodne napádal ľudí nožom priamo v rannej špičke. Zranil troch mužov vo veku 28, 43 a 52 rokov, pričom najstarší utrpel život ohrozujúce poranenia a musel byť operovaný. Úrady odhalili jeho identitu a útok vyšetrujú ako teroristický čin.
Podľa zverejnených informácií útočil 31‑ročný švajčiarsko‑turecký občan Nesip Dedeler, píše portál Blick. Podľa svedkov sa Dedeler vyrútil z rampy na severnej strane stanice a okamžite zaútočil na prvého muža, ktorého videl. „Videl som, ako vybehol z rampy a pokúsil sa bodnúť muža. Okamžite vypukla panika,“ opísal dramatické momenty očitý svedok Turhan Muslu (65).
Videá zachytávajú útočníka s dlhými čiernymi vlasmi a bradou, ako beží cez priestor stanice, kričí „Allahu akbar“ a míňa školskú triedu, pred ktorú sa učiteľ postavil, aby chránil deti. Bezpečnostná služba ho zadržala o 8.33 h – päť minút po tom, čo bola polícia upozornená. Po Dedelerovom vyčíňaní skončili traja zranení v nemocnici.
Ide o teroristický čin
Švajčiarska polícia potvrdila, že útok vyšetruje ako teroristický akt, keďže Dedeler mal v minulosti šíriť propagandu teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Dedeler vyrastal vo Winterthure a švajčiarske občianstvo získal v roku 2009. Posledné dva roky však žil prevažne v Turecku.
Podľa úradov mal väzby na radikálnu mešitu An’Nur, ktorej imám bol v roku 2017 obvinený z podnecovania k vražde „nepraktizujúcich moslimov“. Podľa médií sa Dedeler pohyboval v skupine mladíkov, z ktorej viacerí boli neskôr obžalovaní či odsúdení za radikalizáciu. Úrady uvádzajú, že šíril islamistickú propagandu a presviedčal iných o „svätej vojne“.
Dedeler sa ešte pred útokom hlásil na polícii a bol na psychiatrii
Nové informácie ukazujú, že len tri dni pred útokom sa Dedeler sám dostavil na policajnú stanicu vo Winterthure, kde pôsobil dezorientovane a hovoril „nezrozumiteľne a nesúvislo“. Bol prevezený do psychiatrickej kliniky IPW.
Nasledoval chaotický sled udalostí. V utorok odišiel z kliniky, no polícia ho našla doma a odviezla späť na psychiatriu. V stredu ale lekár rozhodol, že nepredstavuje pre seba ani ostatných nebezpečenstvo. Klinika mu odporučila zostať, no Dedeler večer odišiel. Vo štvrtok ráno zaútočil na stanici. Klinika IPW po útoku oznámila, že je „hlboko otrasená“ a spúšťa interné vyšetrovanie.
Moslimská komunita útok odsúdila
Islamská ústredná rada Švajčiarska vydala vyhlásenie, v ktorom útok označila za „zbabelý a barbarský čin“. Zároveň zdôraznila, že IS „nie je islamským hnutím, ale zvrátenou teroristickou sektou“.
Nesip Dedeler je vo vyšetrovacej väzbe. Polícia vypočúva jeho rodinu, vrátane bratov, ktorí sa podľa médií tiež objavovali v radikalizačných spisoch. Dedelerovi hrozí dlhoročné väzenie a aj odobratie švajčiarskeho občianstva.