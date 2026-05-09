Sobota9. máj 2026, meniny má Roland, zajtra Viktória

Nová šéfka parlamentu začína symbolicky: Na budovu sa po 12 rokoch vracia vlajka EÚ

Nová šéfka maďarského Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferová.
Nová šéfka maďarského Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferová.
TASR

BUDAPEŠŤ - Novou šéfkou maďarského Národného zhromaždenia sa stala Ágnes Forsthofferová. Podpredsedníčku strany Tisza v tajnom hlasovaní podporilo 193 poslancov, pričom dvaja hlasovali proti nej, informuje o tom portál 24.hu.

Server pripomína, že po Katalin Sziliovej je Forsthofferová druhou ženou na tomto poste v Maďarsku. Samotná Forsthofferová po svojom zvolení uviedla, že v maďarskom Národnom zhromaždení sa začína nová éra. Ako zdôraznila, vymenovaním do funkcie nedostala do rúk moc, ale službu ľuďom.

Zároveň prisľúbila väčšiu slobodu pre novinárov a vyzdvihla, že udržanie poriadku nemôže byť prostriedkom na obmedzovanie politických názorov. Vyslovila sa tiež za obnovenie autority Národného zhromaždenia.

Podľa agentúry AFP Forsthofferová bezprostredne po svojom zvolení nariadila opätovné vyvesenie vlajky Európskej únie na budovu Národného zhromaždenia. „Nech je moje prvé rozhodnutie ako predsedníčky Národného zhromaždenia symbolickým prvým krokom na tejto ceste (späť do EÚ). Týmto nariaďujem, aby sa od dnešného dňa, po 12 rokoch, vlajka Európskej únie vrátila späť na budovu maďarského parlamentu,“ uviedla.

Zvesenie vlajky nariadil odchádzajúci premiér Viktor Orbán, ktorý krajinu viedol 16 rokov. V parlamentných voľbách 12. apríla však utrpel zdrvujúcu porážku od strany Tisza a jej lídra Pétera Magyara.

